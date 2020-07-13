Смертельна ДТП в Києві: загинули четверо, з них двоє - діти

Копирайт изображения ДСНС у Київській області

Ввечері 12 липня на Столичному шосе зіткнулися автомобілі Mercedes та Hyundai.

В результаті ДТП загинули четверо людей у Hyundai, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Батьки, 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик.

Ще один хлопчик вижив, він з травмами різного ступеню важкості зараз перебуває у лікарні.

"Водій Mercedes здійснив зіткнення з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку. Після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai", - зазначає столична поліція.

Інформаційний ресурс "Київ оперативний" повідомив: тест водія Mercedes показав, що він був у стані алкогольного сп'яніння, - драгер показав 1,3 проміле.

Журналісти також виклали відео, на якому водій проходить тест.

За інформацією цього ресурсу, чоловік в 2010 році вже створював смертельну ДТП, в результаті якої загинула жінка.

"Відбув покарання та вийшов", - стверджують журналісти. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

BBC News Україна звернулася за інформацією до поліції, однак там пообіцяли оприлюднити деталі згодом.

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