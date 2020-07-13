Копирайт изображения AFP Image caption У 1996 році Деніел Льюїс Лі вбив родину із трьох людей, зокрема неповнолітню дівчинку

У понеділок у США мають провести першу за 17 років смертну кару на федеральному рівні.

Стратити мають 47-річного Деніела Льюїса Лі, якого визнали винним у вбивстві родини із трьох людей у 1996 році.

Родичі чоловіка раніше вимагали відкласти смертну кару, аргументуючи це тим, що під час відвідин в'язниці, де буде проводитися процедура, вони можуть заразитися коронавірусом.

Проте федеральний апеляційний суд США відмовив їм у цій вимозі. Суддя дійшов висновку, що жодних підстав для перенесення смертної кари немає. Родичі хочуть встигнути оскаржити це рішення у Верховному суді.

Деніел Льюїс Лі - один з кількох злочинців, яких планують стратити найближчим часом - упродовж липня-серпня. Усіх їх визнали винними у злочинах, пов'язаних, зокрема, із вбивством дітей.

Вони стануть першими засудженими, до яких застосують смертну кару на федеральному рівні, за 17 років.

З 2003 року смертна кара на федеральному рівні в США фактично не застосовувалася - існував неофіційний мораторій. При цьому на рівні окремих штатів ця міра покарання могла застосовуватись.

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Проти страти Деніела Льюїса Лі виступила й 81-річна Ірлін Пітерсон - саме її донька, зять та онука стали жертвами вбивства.

За словами жінки, вона хоче не страти, а щоб злочинець все життя відсидів у в'язниці.

"Так, Деніел Льюїс Лі, зруйнував моє життя, але я не вірю, що його смерть щось змінить", - заявила пані Пітерсон.

Відновлення смертної кари

Про повернення до практики смертної кари на федеральному рівні в США стало відомо минулого року.

Тоді генпрокурор Вільям Барр заявив: "Міністерство юстиції підтримує верховенство закону, і втілити в життя вирок, винесений системою правосуддя США, - це наш обов'язок перед жертвами злочинів і їхніми родинами".

Смертну кару застосують шляхом введення засудженим ін'єкції пентобарбіталу. Це препарат, який поступово сповільнює роботу організму, зокрема нервової системи, і зрештою призводить до смерті.

Смертна кара й досі є законною мірою покарання у 28 штатах США, проте на практиці застосовується не всюди.

За останні 20 років щорічна кількість смертних вироків у США знизилась на 88%: з 295 у 1998 році до 43 у 2018.

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