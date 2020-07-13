Померла Келлі Престон - актриса та дружина Джона Траволти

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Актриса Келлі Престон померла у віці 57 років, про це повідомив у Instagram її чоловік, актор Джон Траволта.

"Моя прекрасна дружина Келлі програла дворічну битву з раком молочної залози. Вона боролася мужньо, з любов'ю та підтримкою багатьох людей", - написав він.

Пара була у шлюбі майже 29 років.

Престон зіграла у "Близнюках", "Від заходу до світанку", "Джеррі Магуайер" та "Кіт у капелюсі".

Вона знімалася також разом зі своїм чоловіком у стрічках - "Поле битви - Земля" та "Кодекс Готті".

У Траволти та Престон було троє дітей. Їхній старший син помер від епілептичного нападу у віці 16 років.

У пари залишилася 20-річна донька та 10-річний син.

Представник сім'ї розповів журналу People, що актриса померла в неділю вранці. Її діагноз не розголошували.

"Протягом певного часу вона проходила медичне лікування за підтримки найближчих родичів та друзів", - розповів представник.

Родина попросила розуміння, підтримки та поваги до приватності у цей непростий час.

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