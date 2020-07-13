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Щонайменше чотири азербайджанських військових загинули внаслідок боїв між військовими Вірменії та Азербайджану, які розпочалися у неділю.

Інцидент стався в Товузькому районі азербайджано-вірменського кордону.

Це далеко від зони конфлікту двох країн в районі Нагірного Карабаху - непідконтрольної уряду Азербайджану території, де створена невизнана Нагорно-Карабахська республіка, яку підтримує Вірменія. У Баку цю територію вважають окупованою Вірменією і на лінії розмежування з НКР часто бувають сутички.

Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в провокації інциденту в Товузському районі.

"Опівдні 12 липня підрозділи збройних сил Вірменії, грубо порушивши режим припинення вогню на ділянці Товузького району азербайджано-вірменського державного кордону, обстріляли наші позиції з артилерійських установок", - йдеться в повідомленні міністерства оборони Азербайджану.

Під час бою у неділю загинули двоє азербайджанських військових, ще один помер від поранень.

Проте речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що серед вірменських військових втрат немає, а військові Азербайджану здійснили провокацію.

"Військовослужбовці збройних сил Азербайджану, з незрозумілих для нас причин, на автомобілі УАЗ зробили спробу порушення державного кордону Республіки Вірменія на Товузькому напрямку, - стверджує пані Степанян. - Після попередження вірменської сторони, залишивши автомобіль УАЗ, військовослужбовці супротивника повернулися на свої позиції".

Вона пише, що після цього азербайджанські військові "використовуючи артилерійський вогонь, спробували захопити наш опорний пункт, але були відкинуті вогнем, зазнали втрат".

Звинувачення в обстрілі села

Пізніше Степанян заявила, що в ніч проти понеділка обстріли з азербайджанської сторони відновилися "з 82-міліметрового міномета і танка".

Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію в мінометному обстрілі села Агдам, що розташоване в Товузькому районі, неподалік від кордону з Вірменією. Однак речниця вірменських збройних сил написала в Facebook, що армія "не стріляє в напрямку азербайджанських населених пунктів", а піддає обстрілу тільки "інженерну інфраструктуру і технічні засоби збройних сил Азербайджану".

Представники адміністрації села Агдам повідомили Азербайджанській службі BBC, що в населеному пункті почалася паніка. "Почалася стрілянина з великокаліберної зброї, жителі села стали панікувати. Ситуація в селі погана", - повідомив представник місцевої адміністрації Гісмат Мамедов.

Пізніше міністерство оборони Азербайджану повідомило про загибель четвертого військовослужбовця в перестрілці з вірменськими військовими вночі.

Одночасно відомство звинуватило вірменську сторону в замовчуванні своїх втрат.

"У нічних боях з артилерією, мінометами і танками наші підрозділи знищили опорний пункт противника, артилерію, автомашини і особовий склад на території військової частини. Противник приховує інформацію про жертви", - йдеться в повідомленні відомства.

Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян написала у Facebook о 7 ранку за київським часом, що вранці у понеділок азербайджанські військові відновили артилерійські обстріли.

"Вірменські збройні сили дали адекватну відповідь. Не виключено, що кількість втрат супротивника зросте", - зазначила вона.

За її словами внаслідок обстрілу незначних поранень зазнали двоє офіцерів поліції, які чергували на прикордонному пості.

Понад 30 років протистояння

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Копирайт изображения AFP Image caption Конфлікт за Нагорний Карабах досі триває

У 1994 році за посередництва Росії сторони домовилися про перемир'я, яке поклало кінець активним бойовим діям в регіоні, але залишило Карабах і кілька навколишніх районів Азербайджану під контролем вірмен.

За шість років війни загинули понад 30 тисяч людей.

Мирне врегулювання зайшло в глухий кут після перемовин лідерів Вірменії і Азербайджану в 2009 році.

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