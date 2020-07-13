"Порноактори" просять батьків розповісти дітям про реальні стосунки
У Новій Зеландії триває громадська кампанія за участю нібито порноакторів, які радять батькам говорити з дітьми про реальні стосунки.
У рекламному кліпі оголена пара приходить до одного з будинків, щоб розповісти мамі, як її син постійно дивиться їх в інтернеті.
Сцена завершується появою самого хлопчика, якого дуже збентежили несподівані гості.
Кампанія в Новій Зеландії має на меті вирвати дітей з середовища, де вони самостійно дізнаються про секс через перегляд порнографії.
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