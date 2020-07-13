"Порноактори" просять батьків розповісти дітям про реальні стосунки

У Новій Зеландії триває громадська кампанія за участю нібито порноакторів, які радять батькам говорити з дітьми про реальні стосунки.

У рекламному кліпі оголена пара приходить до одного з будинків, щоб розповісти мамі, як її син постійно дивиться їх в інтернеті.

Сцена завершується появою самого хлопчика, якого дуже збентежили несподівані гості.

Кампанія в Новій Зеландії має на меті вирвати дітей з середовища, де вони самостійно дізнаються про секс через перегляд порнографії.

Дивіться наш YouTube. Там більше відео, ніж на сайті.