Китай запроваджує санкції проти чиновників і сенаторів США

Копирайт изображения Reuters / Getty Image caption Сенатори Марко Рубіо та Тед Круз є одними з найбільш відомих політиків-республіканців у США

Китай оголосив санкції проти низки американських конгресменів-республіканців та чиновників.

Такий крок став відповіддю на запровадження санкцій США проти китайських чиновників за нібито порушення прав людини щодо мусульман-уйгурів у провінції Сіньцзян.

Під санкції потрапили сенатори Тед Крус та Марко Рубіо, обидва є критиками Китаю. У 2016 році вони змагалися з Дональдом Трампом на праймеріз Республіканської партії, але програли йому.

Санкції також запровадили проти конгресмена-республіканця Кріса Сміта, посла США щодо міжнародної релігійної свободи Сема Браунбека, і одного урядового агентства - Виконавчої комісії Конгресу США щодо Китаю

Що саме передбачають санкції, поки не зрозуміло.

Китай звинувачують у затриманні понад мільйона уйгурів та інших мешканців у Сіньцзяні, але Китай заперечує зловживання в цьому далекому західному регіоні.

Міністерство закордонних справ заявило, що цей крок є відповіддю на "неправильні дії" Америки.

"Ми закликаємо США негайно відкликати своє неправильне рішення та припинити будь-які слова та дії, які є втручанням у внутрішні справи Китаю та завдають шкоди інтересам Китаю", - заявила речниця МЗС Китаю Хуа Чуньін.

Минулого тижня США запровадили санкції проти низки китайських політиків, які, на думку Держдепартаменту, несуть відповідальність за порушення прав людини щодо мусульманських меншин у Сіньцзяні.

Запроваджена заборона на надання віз і заморожені активи низки китайських чиновників, зокрема, впливового діяча Комуністичної партії Чень Цюаньго. Його вважають архітектором політики Пекіна щодо нацменшин.

Відносини між США та Китаєм погіршуються вже кілька місяців поспіль через низку питань, зокрема, торгові суперечки, пандемію коронавірусу та запровадження Китаєм суперечливого закону про безпеку у Гонконзі.

Що Китай робить у Сіньцзяні?

Правозахисні групи заявляють, що близько мільйона мусульман утримують під пильним наглядом в таборах по всій провінції Сіньцзян.

Минулого року BBC отримала доступ до документів, які показують, що 15000 людей з півдня Сіньцзяну відправили до таборів лише за один тиждень.

Ті ж документи показали, що ув'язнених можуть звільнити лише тоді, коли вони "глибоко зрозуміють незаконний, злочинний та небезпечний характер їхньої минулої діяльності".

Китайська влада стверджує, що мусульмани-уйгури проходять заняття у "центрах професійної підготовки" для боротьби з насильницьким релігійним екстремізмом.

Однак свідчення показують, що багатьох затримують за те, що вони публічно демонстрували свої релігійні переконання - наприклад, молилися чи носили хіджаб, або мали зв'язки з мусульманами з таких країн як Туреччина.

Уйгури, в основному мусульмани, є тюркським народом і становлять близько 45% населення Сіньцзяну.

Минулого місяця у доповіді вченого-китаїста Адріана Зенца стверджувалося, що Китай змушує жінок у Сіньцзяні провести стерилізацію або використовувати протизаплідні засоби, аби обмежити кількість уйгурів.

ООН закликали провести розслідування. Китай заперечив висновки вченого.

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