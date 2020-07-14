Загадково зниклу зірку серіалу "Хор" Наю Ріверу знайшли мертвою

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Тіло актриси Наї Рівери знайшли на дні озера Піру в Каліфорнії. Минулого тижня її оголосили зниклою безвісти, а її чотирирічного сина знайшли у човні посеред озера.

Пошукова операція тривала майже тиждень.

Зрештою у понеділок рятувальники, які працювали з підводними локаторами, знайшли в озері тіло, яке пізніше ідентифікували як тіло 33-річної актриси.

У масштабній пошукової операції брали участь водолази, поліцейські собаки, вертольоти, а також обладнані камерами підводні апарати з дистанційним управлінням.

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"З урахуванням місця, в якому виявили тіло, його стану і фізичних характеристик, знайденого одягу, а також беручи до уваги, що в цьому районі не було повідомлень про зникнення інших людей, - ми впевнені, що знайдене тіло належить Наї Рівері", - сказав журналістам шериф округу Вентура Білл Аюб.

Як зазначив шериф, немає підстав говорити, що смерть актриси була результатом чийогось злого умислу, або що вона наклала на себе руки.

Нещасний випадок

Ная Рівера зникла 8 липня, в той день вона взяла в оренду човен і вирушила разом з сином на прогулянку по озеру Піру на північний захід від Лос-Анжелеса.

Через три години після початку прогулянки її чотирирічного сина знайшли люди, які були на іншому човні. Він спав, і на ньому був рятувальний жилет.

Хлопчик розповів, що вони плавали з актрисою, але "мама в човен не повернулася".

Офіційний представник місцевої поліції Кевін Донохью повідомив ВВС, що 4-річний син актриси бачив, як його мати "зникла під водою"

Пошуки ускладнювалися тим, що в озері багато водоростей, які приховали місце, де було її тіло.

За словами шерифа, в післяобідній час на озері часто починаються підводні течії, які могли віднести човен від актриси і її сина. Як сказав Аюб, Рівера, можливо, якимось чином зуміла повернути дитину на човен, але їй могло не вистачити сил, щоб врятуватися самій.

Чим відома Ная Рівера?

Кар'єра Рівери в шоу-бізнесі почалася ще в дитинстві, коли вона стала зніматися в телесеріалах і рекламних роликах.

Коли їй було 4 роки, вона зіграла одну з головних ролей в американському ситкомі "Королівська сім'я" та знімалася в багатьох інших шоу.

Однак широка популярність до неї прийшла з роллю Сантани Лопез - одного з основних персонажів серіалу "Хор", який виходив на американському телеканалі Fox з 2009 по 2015 рік. Рівера знімалася в шести сезонах серіалу, в якому розповідається про життя хору під назвою New Directions ("Новий напрямок").

У 2014 році вона зіграла головну роль у трилері-блокбастері "Дім" і в тому ж році актриса вийшла заміж за актора Раян Дорсі, від якого народила сина. У 2018-му вони розлучилися.

Двоє колег актриси по серіалу "Хор" загинули.

Канадський актор Корі Монтейт, який здобув широку популярність за роль Фіна Хадсона, помер в 2013 році від передозування наркотиками у 31 рік.

У 2018 році Марк Саллінг - ще один актор, який знімався в цьому серіалі, наклав на себе руки у 35 років. До цього він визнав себе винним в зберіганні дитячої порнографії та очікував вироку.

У 2010-2012 роках вона тричі входила до списку журналу Maxim "100 найсексуальніших жінок планети".

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