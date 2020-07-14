Віскі Johnnie Walker продаватимуть у паперових пляшках

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Один з найвідоміших брендів віскі Johnnie Walker, історія якої налічує 200 років, незабаром буде доступним у паперових пляшках.

Компанія Diageo, яка є власником бренду, повідомила, що планує провести випробування нової екологічно чистої упаковки з наступного року.

Хоча переважно Johnnie Walker продається у скляних пляшках, фірма шукає способи зменшення використання пластику під час виробництва.

Виготовлення пляшок зі скла також споживає енергію та створює викиди вуглецю.

Паперова пляшка віскі Diageo, яку випробують навесні 2021 року, буде виготовлена з деревної целюлози. Після використання її можна буде повністю переробити, заявили в компанії.

Щоб виготовити пляшки, Diageo візьме участь у запуску компанії під назвою Pulpex, яка також буде виробляти упаковочну продукцію для Unilever та PepsiCo.

Компанії-виробники напоїв розробляють паперові пляшки, щоб зменшити забруднення та зробити продукцію відповідною цілям сталого розвитку.

Carlsberg вже перебуває в процесі розробки паперової пляшки пива.

Британська фірма Frugalpac виробляє паперові пляшки для вина, виготовлені з вторинного паперу з "сумісною із харчовими продуктами прокладкою".

Однак у січні гігантська Coca-Cola заявила, що не буде відмовлятися від одноразових пластикових пляшок, оскільки споживачі все ще хочуть їх купувати.

Вільна від пластику

Компанія Diageo повідомила, що пляшки вироблятимуть шляхом пресування целюлозної маси у спеціальні форми, які потім будуть обробляти у високочастотних печах.

У пляшках буде захисний шар, який запобігатиме взаємодії між рідиною та матеріалом пляшки.

Багато картонних упаковок мають пластиковий захисний шар, який запобігає витіканню рідини зсередини. Компанія Diageo обіцяє, що її паперові пляшки не матимуть такого пластикового шару.

Компанії відчувають дедалі більший тиск щодо використання пластику в упаковці, оскільки споживачі дедалі більше занепокоєні шкодою, яку пласти завдає довкіллю.

В Європі 8,2 мільйона тонн пластику використали для упаковки харчових продуктів та напоїв у 2018 році, зазначають аналітики ING.

Diageo, який також виготовляє Guinness та горілку Smirnoff, заявила, що у своїх пляшках та упаковці використовує менш як 5% пластику.