Смертельна ДТП в Києві: Зеленський пропонує довічне для п'яних водіїв-вбивць

Копирайт изображения ДСНС у Київській області

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з урядом запропонував запровадити довічне ув'язнення для п'яних водіїв, чиї дії спричинили смерть людини. Так він прокоментував ДТП у Києві 12 липня, внаслідок якої загинули четверо людей, зокрема, двоє маленьких дітей, а ще одна дитина перебуває у тяжкому стані.

"Якщо водіння напідпитку спричинило загибель - строк покарання має бути збільшений. Можливо, до довічного ув'язнення. І з максимальним розголосом... І щоб жоден суд не думав когось "відмазати", - заявив Зеленський.

Президент запропонував уряду протягом тижня розробити конкретні заходи щодо збільшення відпвідальності за такі правопорушення і пообіцяв, що ретельно стежитиме за справою щодо ДТП 12 липня у Києві.

"Ця справа буде на моєму особистому контролі. За нею буде слідкувати, впевнений, вся країна. Ніхто не зрозуміє, якщо ця особа, через яку загинула така кількість людей, якимось чином, через якісь умови чи знайомства, вийде під заставу, на свободу чи на поруки", - додав він.

Що це за ДТП?

12 липня о 17:20 на Столичному шосе зіткнулися автомобілі Mercedes та Hyundai. В результаті ДТП загинули четверо людей у Hyundai, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Батьки, 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик.

Ще один хлопчик 2006 року народження вижив, він з травмами різного ступеню важкості зараз перебуває у лікарні.

Як повідомила поліція, водій автомобіля Mercedes спочатку здійснив зіткнення з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку. Після цього він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Hyundai.

39-річного водія автомобіля Mercedes затримали і повідомили про підозру. "Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомляють в поліції.

Таке покарання передбачає ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України, за якою звинувачують водія.

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Інформаційний ресурс "Київ оперативний" повідомив: тест водія Mercedes показав, що він був у стані алкогольного сп'яніння, - драгер показав 1,3 проміле.

Журналісти також виклали відео, на якому водій проходить тест.

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