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Бойовики "ДНР" вбили українського військового медика під час евакуації загиблого військового на Донбасі. Про це повідомляє командування Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Троє військовослужбовців мали здійснити евакуацію тіла українського військового, який загинув сьогодні, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої поблизу містечка Зайцеве.

"Отримавши підтвердження режиму "Тиша" група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла полеглого декілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї", - повідомили в ООС.

Після цього група відійшла, але коли медик намагався надати допомогу пораненому, по військовим відкрили вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Військовий медик загинув, один військовий отримав поранення, ще один - бойову травму.

"Тривають переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації", - повідомляють в ООС.

Вранці в ООС повідомили про загибель двох українських військових - біля села Славне внаслідок обстрілу та біля Зайцево внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

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