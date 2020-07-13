Як вибори президента розкололи Польщу. Випуск новин

  • 13 липня 2020

У випуску 13 липня:

  • Чинний президент Анджей Дуда, якого переобрали на другий термін, обіцяє соціальну допомогу бідним і захист традиційних сімейних цінностей. Але потенційно віддаляється від Євросоюзу.
  • Іран пояснив, чому збили український пасажирський літак МАУ: ракетну установку перемістили і не було зв'язку з командуванням.
  • 25 роковини різанини у Сребрениці. Хто поніс покарання і чому дехто і досі заперечує ті події.
  • 29 років у дорозі. Історія провідника "Укрзалізниці", який працює вже в другому поколінні.

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