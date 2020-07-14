Азійська "економічна зірка" зазнала найгіршого в історії падіння

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Економіка Сінгапуру в останньому кварталі занурилась у рецесію через згубний вплив карантину на бізнес та роздрібні витрати.

Економічне зростання міста-держави скоротилося на 41,2% порівняно з попереднім кварталом - це найбільший спад в історії.

Влада прогнозує, що Сінгапур зазнає найгіршої рецесії після проголошення незалежності від Малайзії у 1965 році.

Цифри свідчать про похмурі економічні наслідки карантину, запровадженого внаслідок пандемії коронавірусу в усьому світі.

Офіційні дані показали, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Сінгапуру в другому кварталі скоротився на 12,6% у порівнянні з минулим роком.

Сінгапур став однією з перших країн, які оприлюднили дані щодо економічного зростання за період, коли багато економік світу були на карантині - тож ці цифри дають уявлення про те, як пандемія може вплинути на економіку в усьому світі.

Ці показники виявилися гіршими, ніж очікували. За перший квартал у річному обчисленні ВВП впав на 2,2%, а у порівнянні з попереднім кварталом - на 10,6%.

Поглиблення спаду також свідчить про те, що пандемія могла вплинути на економіку Сінгапуру сильніше, ніж на багатьох її азійських сусідів.

Спад у світовій торгівлі зачепив виробників, залежних від експорту, будівельна галузь зупинилася, а роздрібні торговці спостерігають рекордні темпи падіння продажів.

На противагу, ВВП Японії зменшився приблизно на 20% у другому кварталі у порівнянні з першим, тоді як дані цього тижня можуть свідчити про те, що китайська економіка повернулася до зростання.

Дані Сінгапуру чинять більший тиск на правлячу партію країни "Народна дія", яка минулого тижня на загальних виборах минулого тижня показала свій найслабший результат за 55 років незалежності.

Уряд вже пообіцяв близько 67 мільярдів доларів, тобто майже 20% ВВП Сінгапуру, на заходи для підтримки бізнесу та домогосподарств.

1 червня Сінгапур почав пом'якшувати карантин. 19 червня розпочалась друга фаза відновлення економіки - відкрили більшість магазинів та ресторанів. Водночас, у країні досі діють правила щодо соціального дистанціювання.

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