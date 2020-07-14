У Білорусі зняли з виборів головного опозиційного противника Лукашенка

Копирайт изображения Getty Images

Центральна виборча комісія Білорусі вирішила не реєструвати опозиційного кандидата Віктора Бабарико кандидатом в президенти.

Бізнесмен не зможе взяти участь в найближчих президентських виборах, які відбудуться 9 серпня.

На засіданні у вівторок голова ЦВК Лідія Єрмошина запропонувала не реєструвати кандидата попри те, що в його декларації про доходи не було причин для нереєстрації, повідомляє білоруське видання Хартія 97.

Приводом послужив лист від Комітету держгонтроля, відповідно до якого Бабарико "керував злочинною групою, яка відмивала гроші", повідомляє інше білоруське видання Tut.by.

Пропозицію члени ЦВК підтримали одноголосно.

Утиски опозиції

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція проти політичних переслідувань опозиції у Білорусі

Кампанія проти опозиції в Білорусі розпочалася ще в червні. В країні десятки людей затримали та арештували за участь у вуличних акціях та "стрімах" з критикою білоруської влади.

18 червня затримували і самого Бабарику з сином, намагаючись довести причетність бізнесмена до кримінальної справи про Белгазпромбанк - зокрема щодо звинувачень у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків.

Окрім Бабарико, влада також затримала іншого опозиціонера, блогера Сергія Тихановського. ЦВК також зняла з виборів засновника IT-парку Валерія Цепкала.

Замість Тихановського на знак протесту свою кандидатуру подала його дружина Світлана. Її ЦВК зареєструвала.

Лукашенко керує Білоруссю вже 26 років - зараз добігає кінця п'ята поспіль його каденція.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!