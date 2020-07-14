ОАЕ відправляють "Надію" на Марс. Навіщо їм це потрібно?

Автор фото, MBRSC

Об'єднані Арабські Емірати відправляють супутник, аби дослідити погоду на Марсі та клімат "червоної планети".

Супутник вагою у 1,3 тонни зветься "Надія". В космос його доправить японська ракета H-2A, яку запустять з японського космодрому Танеґасіма.

Очікується, що після подорожі у 500 мільйонів кілометрів робот має приземлитися на Марсі в лютому 2021 року - якраз до 50 річниці створення ОАЕ.

Запуск заплановано на 17:43 за місцевим часом (18:43 за Києвом) у четвер.

Раніше запуск планували на середу, проте його вирішили відкласти через поганий прогноз погоди для Танеґасіми на цей час.

"Надія" - одна із трьох місій на Марс, що розпочнуться цього місяця. США та Китай також роблять останні приготування для запуску своїх марсоходів.

Автор фото, MBRSC Підпис до фото, Розробка "Надії" тривала шість років

Навіщо це ОАЕ ?

У ОАЕ досить обмежений досвід у розробці та виготовленні космічних апаратів. І цією місією країна намагається довести, що може робити те, що раніше було доступно дуже обмеженому колу - США, Росії, Китаю, Індії та європейським країнам.

Інженери з ОАЕ під керівництвом американських експертів розробили космічний апарат лише за шість років, і коли він досягне Марса, від нього очікують отримати нові дані про атмосферу цієї планети.

Зокрема, вчені вважають, що це допоможе зрозуміти, як Марс втратив більшу частину свого повітря разом із водою.

Крім того, в ОАЕ розглядають "Надію" як спосіб привернути увагу молоді до точних наук.

Запуск супутника має стати одним із кількох великих проєктів, що повинні засвідчити наміри країни поступово відходити від орієнтації на експорт нафти та газу, і більше покладатися на наукомістку економіку.

Але все, що стосується Марса, несе великі ризики. Кожна друга із місій на "червону" планету завершувалася невдачею.

Омран Шаріф, директор програми, визнає небезпеку провалу місії, але каже, що варто спробувати:

"Це дослідницька і наукова місія, тож так, невдача може бути одним з варіантів", - розповів він ВВС News.

"Проте варіантом не може бути відсутність прогресу в країні. Найбільш важливими є здатність і вміння робити такі проєкти, а також знання, які ми отримали".

Автор фото, MBRSC Підпис до фото, "Надія" має вивчити атмосферу Марса згори до низу

Як ОАЕ це зробили?

Уряд ОАЕ поставив перед інженерами завдання самостійно розробити космічний апарат.

Це стало можливим завдяки співпраці із американськими університетами, які мають такий досвід.

Інженери з ОАЕ та США працювали разом як над розробкою самого апарату, так і над трьома спеціальними приладами на його борту, які досліджуватимуть марсіанську атмосферу.

Значну частину роботи було проведено у Лабораторії атмосферних і космічних досліджень в Університеті Колорадо (LASP), але й багато чого зробили у Космічному центрі Мохаммеда бін Рашида (MBRSC) у Дубаї.

Головний системний інженер LASP Бретт Ландін каже, що ОАЕ тепер цілком здатні працювати над наступною космічною місією самостійно:

"Одна справа - розповідати комусь, як треба їздити на велосипеді, але поки сам не спробуєш - не зрозумієш, як це. Так само і з космічними апаратами. Я можу розповісти вам все про те, як заправляти його, але поки ви самі не заллєте 800 кг дуже нестабільного ракетного палива в апарат, ви не зрозумієте. Їхні інженери з силових установок вже зробили це, і тепер вони знатимуть, як це робити, наступного разу, коли збудують інший космічний апарат".

Автор фото, ESA/DLR/FU Berlin Підпис до фото, Поверхня Марса свідчить про те, що колись на цій планеті було багато води

Що робитиме "Надія" на Марсі?

ОАЕ принципово не хочуть повторювати те, що роблять інші, і, відправляючи свій супутник на Марс, не здійснюватимуть ті самі дослідження. Тож вони звернулися до НАСА за порадою, які саме аспекти були б цікаві вченим на нинішньому етапі дослідження Марса.

Тож те, що досліджуватиме "Надія" на Марсі, спирається саме на ці поради.

Передусім, вона вивчатиме, що відбувається в атмосфері планети впродовж марсіанської доби та року. Це стосуватиметься і переміщення пилу в атмосфері Марса, що дуже сильно впливає на її температуру.

Крім того, апарат має дослідити, як поводяться нейтральні атоми водню і кисню у верхніх шарах атмосфери, оскільки вчені підозрюють, що саме вони відіграють головну роль в ерозії марсіанської атмосфери сонячним "вітром".

Це також є частиною гіпотези про те, чому Марс позбувся води, яка, очевидно, колись була на планеті.

Щоб зробити усі ці дослідження "Надія" рухатиметься за майже екваторіальною орбітою на відстані від 22 до 44 тисяч кілометрів від поверхні Марса.

Автор фото, MBRSC Підпис до фото, Крім того, що Сара аль-Амірі очолює наукову частину космічного проєкту, вона також очолює і міністерство в уряді своєї країни

За космічну "Надію" ОАЕ відповідає жінка

Наукову частину проєкту "Надія" очолює міністр високих технологій Сара аль-Амірі. Для багатьох вона також стала обличчям проєкту.

Свою кар'єру вона розпочинала як програмний інженер у Космічному центрі Мохаммеда бін Рашида.

Показово, що третина команди, що працює у космічному проєкті "Надія" в ОАЕ, - жінки.