ЗМІ заявили про загиблого під час протестів у Білорусі. Він виявився живим

Автор фото, Getty Images

Білоруські медіа у понеділок повідомили про одного загиблого протестувальника під час нічних зіткнень у Мінську. Називали навіть його ім'я - Євген Заічкін.

Утім, згодом виявилося, що чоловік живий - BBC це підтвердили його родичі. А сам він дав невелике інтерв'ю опозиційному каналу "Белсат".

Скривавлений біля Автозаку

Фото скривавленого чоловіка біля міліцейського автозака в Мінську стало одним з найбільш жорстких з нічних протестів.

У соцмережах, а згодом і у медіа, почала ширитися інформація, що чоловік помер.

Також з'явилося його ім'я - Євген Заічкін.

Водночас офіційна білоруська влада заявила, що хоча внаслідок сутичок постраждало до сотні протестувальників і правоохоронців, у підсумку ніхто не загинув.

Живий

Пізніше родичі Євгена Заічкіна зв'язалися з BBC і повідомили, що чоловік живий.

Сам він розповів "Белсату", як все сталося.

"Я з братом і дівчиною просто рухався в бік стели (Стелу "Мінськ - місто-герой" білоруська опозиція оголосила одним з можливих місць збору. - Ред.). Приїхав автобус ОМОНу і людей 5-6 стали затримувати і застосовувати силу".

Євген каже, що спротиву не чинив: "Коли я зрозумів, що вони біжать за мною, я встав на коліна, підняв руки".

Далі був удар.

"Я бачу замах, і кийком вдарили. Перший удар був в обличчя, потекла кров. Потім били по тілу", - пригадує чоловік.

Євгена Заічкіна забрали в автозак, де йому стало погано. Як він припускає - через втрату крові і струс мозку.

Йому надали першу допомогу і викликали швидку.

Момент, коли Євгена переносили з автозака до швидкої, і зафіксували фотографи, що викликало припущення про його смерть.

Далі чоловік був у лікарні, але пізніше його звідти відпустили — після того як він підписав протокол.

Ще одна припущення

Автор фото, EPA

Водночас правозахисний центр "Весна" повідомляв про іншого можливого загиблого - чоловіка, якого переїхав автозак на проспекті Переможців.

"Молода людина отримала черепно-мозкову травму, несумісну з життям, в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців. Медики швидкої допомоги, які приїхали на місце події, не змогли його врятувати", - йдеться у повідомленні, яке все ще не спростоване.

У своїй пізнішій заяві правозахисники також висловлюють занепокоєння через "повідомлення про щонайменше одну жертву нічних зіткнень".

Що сталося з цим чоловіком наразі невідомо, окрім того, що його доправили ло лікарні.

Білоруська влада продовжує наполягати, що жодного загиблого під час протестів немає.