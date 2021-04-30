Riffmaster - на свободі. Головного підозрюваного у вбивстві Шеремета випустили з СІЗО

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster) випустили з СІЗО.

Йому обрали новий запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Таке рішення ухвалив Шевченківський суд міста Києва 30 квітня.

"У нас дуже гарний настрій. Велика п'ятниця. На щастя, Андрія відпустили, змінили захід на цілодобовий домашній арешт - наступні 17 днів, до наступного судового засідання, він буде вдома з родиною", - заявив журналістам адвокат Антоненка Дмитро Круговий.

"Віримо, що правда буде в цій справі знайдена, це великий крок у цьому напрямку. А далі будемо продовжувати боротьбу. В якомусь сенсі це приємний сюрприз", - додав адвокат.

Військовий та музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster, перебував у СІЗО з 14 грудня 2019 року.

Справа розвалилася?

Відомого російського і білоруського журналіста Павла Шеремета вбили у липні 2016 року. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді називав розкриття вбивства справою честі поліції.

У грудні 2019 року пан Аваков скликав спеціальну пресконференцію за участі президента Володимира Зеленського та генпрокурора Руслана Рябошапки.

Там він заявив про розкриття злочину й затримання виконавців. Ними, за його словами, виявилися дитячий хірург та волонтерка Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та військова медсестра Яна Дугарь. Їм висунули підозри, затримали та відправили у СІЗО.

Присутність президента та генпрокурора додавала ваги словам Авакова.

Підпис до фото, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко, Яна Дугарь

Водночас багато озвучених згодом у суді доказів обвинувачення проти затриманих заперечували захисники, через що виникло багато запитань до версії слідства.

Президенту Зеленському неодноразово закидали те, що своєю присутністю він фактично надавав легітимності словам Авакова.

У відповідь Володимир Зеленський казав, що у разі порушень прав затриманих і їхнє перебування під вартою без достатніх підстав, відповідальність нестиме особисто міністр.

"Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. Не знаю, чи так можна сказати, але для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації. Якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну і гучну справу, вона повинна її довести, і не повинна кидати", - заявив Володимир Зеленський у червні 2020 року.

Співрозмовники ВВС у керівництві МВС наполягали, що слідство мало достатньо підстав для звинувачень підозрюваних.

Згодом, у травні 2020 року, під заставу випустили військову медсестру Яну Дугарь, а потім скасували їй і обмеження на пересування.

А 11 серпня відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт лікарку Юлію Кузьменко, яку МВС називало ключовою підозрюваною у вбивстві Шеремета.

Хто такий Андрій Антоненко

Андрій (Riffmaster) Антоненко народився 1971 року в Києві.

У 2003 році Антоненко заснував сольний проєкт Riffmaster: музичний гурт військово-патріотичного напрямку. Пише тексти і музику, є вокалістом і гітаристом гурту (зокрема він автор неофіційного гімну Сил спецоперацій "Тих прийшов, тихо пішов".

Після початку війни на Донбасі Антоненко займався волонтерством та вивозив поранених з Донбасу.

Згодом пішов на контракт у новостворені Сили спеціальних операцій, де служив до затримання у званні сержанта.

Має родину - дружину і двох дітей.

На захист пана Антоненка виступили багато волонтерів і музикантів, які заявляють, що не вірять у його причетність до вбивства Павла Шеремета.

Автор фото, ВВС

За версією слідства, Андрій Антоненко супроводжував Юлію Кузьменко, коли вона заклала вибухівку під машину. Одним з аргументів слідства також було те, що музикант живе "неподалік місця, де було вчинено злочин".

Білоруський слід

4 січня видання EUObserver оприлюднило аудіозаписи, з яких випливає, що білоруські спецслужби ще у 2012 році могли обговорювати можливість убивства журналіста Павла Шеремета та інших білоруських опозиціонерів.

Ті записи у кабінеті тодішнього голови КДБ Білорусі зробив колишній білоруський офіцер Ігор Макар, однак чи справжні вони, не доведено.

В українському МВС тоді заявили, що оприлюднені плівки загалом відповідають версії слідства, за якою до вбивства Шеремета безпосередньо причетний Андрій Антоненко та інші фігуранти.

Натомість адвокати обвинувачених заявили ВВС News Україна, що нові дані мають повністю змінити всю справу.

18 січня білоруська редакція "Радіо свобода" опублікувала інтерв'ю з Ігорем Макаром, з якого стало відомо, що він дав додаткові свідчення українському слідству.

"На мою думку, я представив достатньо підстав для того, щоб стверджувати, що до замовлення вбивства Павла Шеремета мають відношення білоруські спецслужби", - розповів ексофіцер.

"Я дав українській стороні набагато більше інформації, ніж оприлюднив у ЗМІ. Я не публікував її, бо деяким людям загрожувала б небезпека", - додав він.