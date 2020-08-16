Сітро з 1957-го: як працює ретро-кіоск у Верховині

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Свій перший кіоск пан Іван отримав у 1957 році.

Відтоді його його переставляли з місця на місце, змінювалися кіоски, покоління і влада в Україні, але в його роботі практично нічого не змінилося.

Як працює ретро-кіоск із газованою водою, дізнавалися Роман Лебедь та Андрій Гаргара.