Вночі у Білорусі випустили частину затриманих. Вони розповідають про знущання ОМОНу

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У ніч на п'ятницю з Центру ізоляції правопорушників (ЦІП) у Мінську випустили кілька десятків затриманих протестувальників.

Люди виходять без документів і теплих речей, у деяких - сліди побоїв.

Біля ЦІП зібралися волонтери, які давали людям пледи, воду та їжу.

Кількох забрали машини швидкої.

Всього, за даними "Белсат", випустили 60 людей: 40 чоловіків та 20 жінок.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дехто зі звільнених не може стримати сліз

Коли звільнені виходили, люди, що їх зустрічали, починали аплодувати, але їх попросили цього більше не робити - ті, хто вийшов, сказали, що аплодисменти почують у ЦІП і перестануть відпускати інших.

Багато зі звільнених не знають, які санкції на них очікують далі.

Кричати "я люблю ОМОН"

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Люди, які провели кілька діб у Центрі ізоляції, кажуть про важкі умови: камери переповнені.

"Спочатку я потрапив в камеру, де були 24 людини, потім перевели туди, де 46, хоча камера на шість місць", - розповів сайту TUT.by Микола, якого затримали ще 9 серпня, у перший день протестів.

Частину людей також утримують на вулиці - у так званій "зоні прогулянок". Їм там доводиться і ночувати.

Микола розповів, що його не били, але про побиття він чув.

"Сьогодні я ночував на вулиці і чув, як людину били, змушували кричати: я люблю ОМОН", - пригадав чоловік.

Будеш знати, де ходити

А 20-річна Аліна розповіла BBC News, як їй стало зле через голод - у першу добу затриманих не годували.

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"Я не знала, що мені робити, просто сиділа, загорнувшись в кульок, у мене пішов холодний піт, і мені покликали лікаря. Я ледве встала і через цю годівницю кажу: розумієте, я не можу стояти, мені погано, у мене паморочиться в голові. Вона каже: будеш знати, де ходити наступного разу", - пепреповідає жінка розмову з тюремною лікаркою.

"Мені зрештою дали таблетку валідолу - натщесерце. Я її пити, звичайно, не стала, щоб не зробити собі ще гірше", - додала Аліна.

Вона також розповіла про фізичні знущання.

"11 серпня до нас приїхали ще автозаки. Ми через вікно бачили, як над хлопцями знущаються. Вони стояли майже напівголі на колінах попою догори, руки у них були за головами. Якщо хтось ворушився, то вони били їх палицями", - каже жінка.

Заступник керівника МВС: знущань не було

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Керівництво МВС каже, що знущань не було

Заступник глави МВС Білорусі Олександр Барсуков, який особисто відвідав мінський ЦІП, перед від'їздом заявив журналістам, що ніяких знущань в ізоляторі не було.

Відеозапис опублікувало видання TUT.BY.

У відповідь на запитання одного з журналістів він заявив: "Знущань ніяких немає. [...] Я з кожним переговорив".

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"Ви відповісте за все", - сказали йому.

Після цього заступник міністра сів у машину і покинув ізолятор.

У п'ятницю зранку білоруси знову виходять на акції протесту в Мінську та інших містах.