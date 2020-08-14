Новий пік коронавірусу в Україні. Стрімко погіршується ситуація на Одещині та Харківщині

Автор фото, Укрінформ

В Україні зафіксований черговий пік нових хворих на коронавірус, а також стрімко зростає кількість людей, яких треба госпіталізувати.

Напередодні в Україні побільшало "червоних зон" карантину.

"Зростаємо кожного дня"

"Україна з черговими двома антирекордами. Перший - за добу захворіло 1732 людей… Ми знову поставили антирекорд щодо госпіталізації - за минулу добу госпіталізували 330 людей", - розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За четвер від коронавірусної хвороби померло 19 людей, ще 581 людина одужала.

Тепер в Україні 87 872 підтверджених випадків коронавірусу.

2011 людей померло за весь час епідемії, 46 797 одужало.

"Ми зростаємо кожного дня. У нас до лідерів [за кількістю нових хворих] додалися регіони, які ще два-три тижні тому не давали такої картини. Це Одеська і Харківська області", - відзначив міністр.

Так, лише за минулу добу на Одещині виявили 160 випадків COVID-19, на Харківщині - 205.

За його словами, на Львівщині заповнені вже більше половини місць у лікарнях, розрахованих на коронавірусних хворих. До такого ж рівня наближається Київ, Чернівецька, Рівненська та Івано-Франківська області.

Нові зони

Напередодні в Україні оновили поділ карантинних зон - до "червоних зон" додали кілька районів і міст у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Одеській областях.

"Червоний рівень у нас встановлений в Івано-Франківській області: Городенківський та Косівський райони. Також червоний рівень встановлений у місті Самбір Львівської області, в місті Біляївка Одеської області, в Рівненській області - місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони. Також червоний рівень встановлено в Кіцманському районі Чернівецької області", - цитує Максима Степанова "Укрінформ".

На жаль, ваш браузер не може відобразити мапу

У зонах з червоним рівнем епідеміологічної небезпеки діють такі обмеження: забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе, ресторанів, спортзалів, кінотеатрів, перетини таких районів можливі лише на власному транспорті, також заборонено посадку в міжобласний транспорт, але висадку дозволено.

Степанов додав, що до переліку регіонів зі значним поширенням СOVID-19 входять місто Київ, Волинська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Одеська область, Рівненська область, Тернопільська область, Харківська область, Чернівецька область.

"Це ті області, в яких по всій території був перевищений показник захворюваності, виявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. Потім на території кожного з цих регіонів було визначено конкретні райони або міста, в яких встановлювався різний рівень небезпеки", - пояснив Максим Степанов.

За його інформацією, столиця України, яка раніше була у "зеленій" зоні, перейшла до "жовтої" зони.

А на території всієї Львівської області, крім Самбора, встановлено "помаранчевий" рівень епідеміологічної небезпеки.

Вже у п'ятницю міністр пояснив, що всі зони встановлюють на два тижні - "тому що за цей строк ми можемо стабілізувати ситуацію".

"Дотримуйтесь правил, які встановлено для всієї країни", - закликав міністр.

Він також запевнив, що всі зони встановлюють виключно через ситуацію з коронавірусом.

"Щоб не було політичних спекуляцій", - попередив Максим Степанов.