У Білорусі звільнили Рєуцького та Васильєва. Директор Восток SOS розповів, що його били

Автор фото, TUT.BY Підпис до фото, Скріншот відео білоруського телеканалу TUT.BY

У Білорусі звільнили українських правозахисників - виконавчого директора Восток SOS Костянтина Рєуцького та координатора організації Євгена Васильєва. Цю інформацію підтвердила дружина пана Рєуцького Олександра Дворецька та "Білоруська асоціація журналістів".

За словами пані Дворецької, чоловік зателефонував їй з невідомого номера і повідомив, що з ним "усе нормально", він з колегою їде у посольство України в Білорусі.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter повідомив, що Рєуцький та Васильєв уже під захистом українських дипломатів у посольстві.

У коментарі білоруському каналу TUT.BY пан Рєуцький розповів про катування затриманих. Зокрема, за його словами, він відмовлявся підписувати протокол, за що його побили.

"Цієї ночі змусили підписати протоколи, написані співробітниками міліції. Нікому не дали протоколи прочитати. Підписувати змушували, хто відмовлявся, били. Судовий розгляд був прямо тут, був конвеєр. Я навіть не впевнений, що це був суддя", - розповів Рєуцький білоруському телеканалу.

Згодом Рєуцький додав, що його також били, але менше, ніж інших.

Українці в Білорусі

Також у пятницю звільнили ще одну громадянку України Оксану Альошину. Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

"Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі", - йдеться в офіційному Telegram-каналі президента.

Зараз ведуться перемовини задля звільнення ще одного українця - Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста, додав президент.

Фарбували волосся і "травили газом"

Українських правозахисників жорстоко затримали у Мінську 12 серпня. Рєуцький та Васильєв були в Білорусі на законних підставах, повідомляв Восток SOS.

Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв з Мінська позаштатно готували матеріали для Нromadske. Як повідомило видання, впродовж місяця вони намагалися отримати офіційну акредитацію від влади Білорусі, але їм це не вдалося. Тому Рєуцький та Васильєв поїхали в Білорусь без акредитації і встигли підготувати один матеріал.

У ніч проти п'ятниці з Центру ізоляції правопорушників (ЦІП) у Мінську випустили кілька десятків затриманих протестувальників. Всього, за даними "Белсат", випустили 60 людей: 40 чоловіків та 20 жінок.

Люди виходять без документів і теплих речей, у деяких - сліди побоїв. Кількох забрали машини швидкої.

Біля ЦІП зібралися волонтери, які давали людям пледи, воду та їжу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чоловік демонструє сліди побиття на ногах

Звільнені учасники протестів розповідають, що людям фарбували волосся, розпиляли в обличчя газ з балончика, "травили газом" в автозаку.

Євген, якого також звільнили, розповів, що бачив, як людей привозять і б'ють.

Ще одна звільнена дівчина згадувала, що в автозаку її били двоє чоловіків. "Усе було в крові, стіни автозака. Я ніколи так не боялася ходити по місту, в якому живу. 18 років тут живу і вперше таке бачу", - додала вона.

У п'ятницю зранку білоруси знову виходять на акції протесту в Мінську та інших містах.