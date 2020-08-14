Київ тепер у жовтій коронавірусній зоні. Що це означає

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Через зростання кількості хворих Київ опинився у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%. І становить сьогодні 52,2%.

За добу в містіі виявили 158 нових хворих.

Мер Кличко перерахував заборони, які діятимуть у столиці з понеділка, 17 серпня. Однак майже усі ці заходи діяли і досі, коли Київ входив до "зеленої зони".

Втім тепер, з понеділка люди зобов'язані мати при собі документи, що посвідчують особу.

Серед інших вимог такі:

Кияни мають перебувати, в громадських спорудах чи громадському транспорті у масках.

Громадський транспорт має перевозити пасажирів лише на сидячих місцях.

Людям, які перебувають в ізоляції, заборонено самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації. Варто зазначити, що це правило діяло завжди.

Заборонено проводити масові (культурні, спортивні, розважальні, релігійні, рекламні) заходи, якщо на 5 м² площі будівлі або території буде більше, ніж одна людина.

Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць.

За минулу добу в Україні захворіло 1732 людей.

Також напередодні в Україні оновили поділ карантинних зон. До "червоних зон" додали кілька районів і міст у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Одеській областях.

"Червоний рівень у нас встановлений в Івано-Франківській області: Городенківський та Косівський райони. Також червоний рівень встановлений у місті Самбір Львівської області, в місті Біляївка Одеської області, в Рівненській області - місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони. Також червоний рівень встановлено в Кіцманському районі Чернівецької області", - заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У зонах з червоним рівнем епідеміологічної небезпеки діють такі обмеження: забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе, ресторанів, спортзалів, кінотеатрів, перетини таких районів можливі лише на власному транспорті, також заборонено посадку в міжобласний транспорт, але висадку дозволено.