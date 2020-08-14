Тихановська закликала білорусів до масових протестів і страйків

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Головна суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах Білорусі Світлана Тихановська закликала білорусів вийти на мирні мітинги по всій країні 15 та 16 серпня.

Про це йдеться у її відеозверненні, яке поширив офіційний телеграм-канал команди Тихановської.

За її словами, мітинги потрібні, щоб зупинити насильство.

Це перше відео після її тривалої мовчанки. Після виборів в інтернеті з'явилося відео, на якому Тихановська закликала не виходити на протести.

"Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог. Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті", - заявила Світлана Тихановська у новому звернені.

За словами опозиціонерки, там, де виборчі комісії сумлінно рахували голоси на виборах, її підтримало 60-70% білорусів.

"Білоруси вже ніколи не захочуть жити зі старою владою. У його (Лукашенка - Ред.) перемогу ніхто не вірить", - сказала Світлана Тихановська.

"Ми завжди говорили, що захищати свій голос треба законним і мирним шляхом. А влада перетворила вихід громадян на вулицю на бойню", - додала опозиціонерка.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Працівники кількох великих підприємств та IT-компаній вийшли на мітинг

Вона подякувала заводам і компаніям, які приєдналися до страйку.

"Давайте разом захистимо наш вибір. Не залишайтеся осторонь. Наші голоси мають бути почуті", - закликає білорусів у відео Тихановська.

Пізніше вона повідомила про створення "Координаційної ради для забезпечення трансферу влади", до якої запросила увійти представників громадських організацій, профспілок, трудових колективів, "шанованих і відомих білорусів".

Світлана Тихановська закликала світову спільноту сприяти організації діалогу з білоруською владою, а силовиків - не виконувати злочинних наказів.

"Влада має показати готовність до діалогу з народом", - наголосила лідерка опозиції.

11 серпня в інтернеті з'явилось відео, на якому знервована Світлана Тихановська зачитала з папірця заклик до білорусів не виходити на протести. Його не поширював штаб політика.

На зверненні вона у тому ж одязі, в якому ходила у ЦВК після виборів, після чого зникла. Білоруські опозиційні ресурси припускають, що вона зробила цей запис під тиском.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що Світлана Тихановська перебуває в його країні.