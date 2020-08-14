Нова "візитівка Яроша". Білоруське ТБ знайшло в опозиціонерів "візитівку Бандери"

Автор фото, Беларусь 1

Державний канал "Білорусь 1" показав сюжет про покази опозиційного активіста Юрія Воскресенського щодо "московських ляльководів" - при цьому на екрані показали символіку СБУ та зображення Степана Бандери.

У відео Юрія Воскресенського називають "організатором протестних акцій" в одному з районів Мінська, який ще й "виявився координатором" зі штабу опозиціонера Віктора Бабарики.

Зараз, каже ведуча, чоловік вже "усвідомив, що його надурили", і дав покази.

Раніше опозиційний канал "Белсат" з посланням на дружину Воскресенського повідомляв про його "брутальне затримання" - силовики виламали двері і забрали його з дому.

У сюжеті Юрій Воскресенський розповідає про свої контакти з московським політологом Дмитром Болкунцем, який мав намір "дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Республіці Білорусь".

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"12 серпня 2020 року усвідомивши, що масові акції перетворюються на тотальний некерований хаос, я вирішив звернутися з каяттям до КДБ, де виклав всі свої відомості щодо правопорушень. Також я зрозумів, що мене наосліп використовували московські ляльководи", - сказав Юрій Воскресенський і закликав молодь не ходити на протести.

При цьому на екрані демонструють кадри з обшуку - чи був це обшук у Воскресенського, з сюжету невідомо.

Автор фото, Беларусь 1

Зокрема показують протигази та будівельні каски (схожі на ті, які були в активістів українського Майдану), довідник про стрілецьку зброю та книжку "Восстань и убей первым".

В один з моментів на екрані з'являється гаманець з символікою Служби безпеки України, а також календариком з зображенням Степана Бандери у візитівниці.

Автор фото, Беларусь 1

Як саме це співвідноситься з показами Юрія Воскресенського щодо російського політолога, автори відео не уточнюють.

У 2014 році російські ЗМІ як доказ причетності українських націоналістів до стрілянини у Слов'янську показували "візитівки Яроша", начебто знайдені на місці тих подій - Дмитро Ярош тоді був лідером "Правого сектору".