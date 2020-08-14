"Ситуація критична". Світлана Тихановська закликала білорусів до протестів
Пропустити YouTube допис, 1
Контент недоступнийДивіться більше у YouTubeBBC не несе відповідальності за контент інших сайтів.
Кінець YouTube допису, 1
Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення. У ньому вона закликає білорусів до страйків і протестів.
Кандидатка в президенти Тихановська виїхала з Білорусі у Литву після виборів у країні, звідки 11 серпня опублікувала перше відеозвернення. У ньому вона, зокрема, сказала: "Жодне життя не варте того, що зараз відбувається".
Протести в Білорусі тривають вже шостий день поспіль.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.