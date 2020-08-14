Білорусь передала бійців ПВК "Вагнера" Росії

Автор фото, БЕЛАРУСЬ 24 Підпис до фото, Вагнерівців затримали наприкінці липня, їх звинуватили в підготовці терактів у Білорусі

Білоруська влада передала Росії 32 бійців приватної військової компанії "Вагнера". Про повідомила Генеральна прокуратура РФ.

Як йдеться у повідомленні, всі вони вже виїхали з Білорусі і наразі перебувають в Росії.

Ще один затриманий бієць має, окрім російського, білоруське громадянство, і тому залишився на території Білорусі.

В Офісі президента України повідомили, що сприйняли рішення Мінська з "прикрістю".

"Безумовно, Республіка Білорусь - незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного й зваженого рішення", - йдеться в повідомленні.

12 серпня Україна звернулася до Білорусі з проханням видати 28 бійців ПВК "Вагнера".

За даними українських правоохоронців, вони є учасниками збройного конфлікту на Донбасі на боці так званих "ЛНР" та "ДНР".

9 із них мають українське громадянство.

"Готували провокації"

Про затримання "33-х бойовиків приватної військової компанії" білоруські державні ЗМІ повідомили 29 липня.

Це сталося напередодні президентських виборів у Білорусі й стало темою багатьох політичних спекуляцій.

Олександр Лукашенко звинуватив бойовиків у підготовці провокацій у Білорусі.

Росія це заперечувала.

З Москви лунали кілька версій подій. Перша - бойовики летіли транзитом в іншу країну і запізнились на літак. Друга - це провокація українських спецслужб.

Пан Лукашенко мав розмову щодо вагнерівців з Володимиром Путіним. Після неї експерти припустили, що бойовиків Україні не видадуть.

Президент Білорусі після цієї розмови припускав, що інцидент міг бути інспірований "третьою стороною".

Лукашенко обговорив тему "вагнерівців" із президентом України Володимиром Зеленським, який висловив сподівання, що "всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності".