"Понаїхали сюди з України": Лукашенко розповів, кого вважає організаторами протестів

Автор фото, Getty Images

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на засіданні Ради безпеки звинуватив в організації протестів в Білорусі зовнішні сили, зокрема, громадян України.

"Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї відкритої Росії, Навального і так далі і тому подібне. Вже агресія почалася проти країни", - заявив він.

На тлі масових протестів та страйків промислових підприємств, які охопили понад 30 білоруських міст, він закликав білорусів "не висовуватися на вулиці".

"Заводаторами (саме таке незвичайне слово вжив Лукашенко. - Ред.) цього всього і організаторами є люди з-за кордону. У перших рядах йдуть люди з кримінальним минулим, до того ж потужним кримінальним минулим. Ну і наші - де діти, де не зовсім вже діти", - вважає білоруський президент.

Автор фото, Getty Images

Сьогодні ЦВК Білорусі оголосив остаточні результати президентських виборів, згідно з якими Олександр Лукашенко отримав 80% голосів, Світлана Тихановська - 10%.

Головна суперниця Лукашенка не визнає результати виборів, вона закликала білорусів вийти на мирні мітинги по всій країні 15 та 16 серпня.

За словами Тихановської, там, де виборчі комісії сумлінно рахували голоси на виборах, її підтримало 60-70% білорусів.

"Білоруси вже ніколи не захочуть жити зі старою владою. У його (Лукашенка - Ред.) перемогу ніхто не вірить", - сказала Світлана Тихановська.

Пізніше вона повідомила про створення "Координаційної ради для забезпечення трансферу влади", до якої запросила увійти представників громадських організацій, профспілок, трудових колективів, "шанованих і відомих білорусів".

Світлана Тихановська закликала світову спільноту сприяти організації діалогу з білоруською владою, а силовиків - не виконувати злочинних наказів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Білоруси вже ніколи не захочуть жити зі старою владою", - зазначає Світлана Тихановська

МВС Білорусі повідомило, що з 9 по 13 серпня внаслідок протестів постраждав 121 силовик.

За цей же час силовики затримали сім тисяч людей, деякі з них повідомили журналістам про побиття та випадки тортур у місцях утримання.