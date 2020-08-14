Російській вакцині від коронавірусу не вірять ані США, ані російські лікарі

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

США з недовірою поставилися до російської вакцини від коронавірусу і відмовилися від співпраці, стверджує телекомпанія CNN. Міністерство охорони здоров'я Росії запевняє, що і не пропонувало американцям таку співпрацю.

Водночас чимало російських лікарів теж не довіряють новій вакцині, показало опитування.

Чи потрібна американцям російська вакцина

CNN повідомляє, що Росія пропонувала США "безпрецедентну співпрацю" за проєктом американської адміністрації "Надзвукова швидкість", мета якої - прискорити розробку вакцини від коронавірусу. Американська телекомпанія при цьому посилається на російського високопосадовця, який говорив на умовах анонімності.

"З американського боку існує загальне почуття недовіри до Росії, і ми вважаємо, що технології, зокрема, вакцини, тестування та лікування, не приймають в США через цю недовіру", - сказав співрозмовник CNN.

Американські чиновники сказали телекомпанії, що російська вакцина вважається у Сполучених Штатах "настільки недопрацьованою, що до її впровадження вона навіть не викликала серйозного інтересу".

"Немає жодного шансу, що США випробують цю [російську вакцину] на мавпах, не кажучи вже про людей", - сказав один з держслужбовців із системи охорони здоров'я США.

Міністерство охорони здоров'я Росії після виходу сюжету американського каналу заявило, що "не надсилало американській стороні офіційних пропозицій про вакцину". Про це повідомив ТАСС помічник міністра охорони здоров'я Олексій Кузнєцов.

Про реєстрацію російської вакцини від Covid-19 на цьому тижні оголосив президент Володимир Путін. Росія стала першою країною в світі, яка зробила це.

Оголошення про реєстрацію вакцини після менш ніж двох місяців випробувань на людях викликало тривогу серед експертів в галузі охорони здоров'я в усьому світі, писало агентство Reuters. На їхню думку, без повних результатів випробувань вакцині важко довіряти.

Критика російської вакцини багато в чому пов'язана з тим, "що потрібно більше даних отримати з досліджень", заявив в п'ятницю російський міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко.

"Найближчими днями - можливо, до понеділка - будуть опубліковані дані про доклінічні і клінічні дослідження", - сказав він журналістам. Він нагадав, що "вакцина випущена на платформі, на якій вже зроблено шість продуктів".

У п'ятницю стало відомо, що міністерство охоро ни здоров'я В'єтнаму надіслало заявку на закупівлю російської вакцини, при цьому країна продовжить розробку власної вакцини. Напередодні стало відомо, що Бразилія розраховує почати виробництво російської вакцини від Covid-19 до другої половини 2021 року.

Російські лікарі теж не довіряють

Тим часом, більшість російських медиків, опитаних сервісом "Довідник лікаря", заявили, що самі не готові зробити щеплення зареєстрованою в Росії вакциною від коронавірусу, повідомляє РБК. Її зробили в інституті ім. Гамалеї.

З понад 3 тисяч учасників дослідження негативно на це питання відповіли 52%. Згодні на вакцинацію лише 24,5%.

Серед причин недовіри до вакцини 66% опитаних назвали нестачу даних про її ефективність. 48% збентежив той факт, що створити засіб вдалося за дуже короткий час. Лише 20% респондентів сказали, що рекомендуватимуть вакцинацію пацієнтам, колегам або знайомим.

Немає жодної сенсації в результатах цього опитування, написав в телеграм-каналі заступник міністра охорони здоров'я Олег Салагаєв.

"Довіру потрібно заслужити роками застосування - це нормально. Власне, щодо деяких ліків дискусії в професійному середовищі тривають вже багато десятиріч. Але довіру не потрібно плутати з об'єктивною оцінкою ефективності і безпеки", - вважає Салагаєв.

Чиновники хочуть восени розпочати робити щеплення від Covid-19 лікарям і людям з інших груп ризику, а в загальний обіг вакцина надійде з 1 січня.

З початку пандемії у Росії офіційно виявили майже 913 тисяч випадків коронавірусної інфекції, 15 498 пацієнтів померли, майже 723 тисячі одужали.