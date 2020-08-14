Хто і де страйкує в Білорусі. Мапа

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тисячі робітників великих промислових підприємств Білорусі взяли участь в зібраннях, маршах та страйку з вимогою до влади припинити насильство

Шостий день протестів у Білорусі минув без зіткнень, головною його особливістю стали страйки і марші робітників великих заводів, які вимагали від влади припинити насильство на вулицях.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко силовиків засуджувати не став, натомість закликав білорусів "не висовуватися на вулиці" і оголосив, кого вважає організаторами протестів. В його переліку опинилися і громадяни України.

Основна суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська виступила з новим зверненням, в якому закликала до масових мирних протестів на вихідних і оголосила про створення координаційної ради опозиції.

Пізно увечері у п'ятницю Євросоюз оголосив, що не визнає результати виборів в Білорусі, вважає їх сфальсифікованими і готує санкції проти низки білоруських чиновників.

Заводи кажуть: "Йди"

У Мінську в п'ятницю пройшов великий мітинг, в якому брала участь колона страйкуючих робітників Мінського тракторного заводу, а також працівники культури і просто громадяни.

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У робітників МТЗ, як повідомляє агентство tut.by, було три вимоги - звільнення політв'язнів, відставка "нелегітимного" президента Олександра Лукашенка, проведення нових президентських виборів.

Близько третьої години за місцевим часом робітники заводу приєдналися до основної колони демонстрантів, після чого вони дійшли до будівлі білоруського Комітету держбезпеки і почали скандувати "випускайте".

Потім колона дійшла до Будинку уряду. Частина з військових, які охороняли будівлю, опустили щити. Силовики заявили, що не будуть атакувати присутніх на площі перед Будинком уряду, якщо з боку тих "не буде провокацій".

Страйк охоплює країну

Другий день поспіль в акціях протесту беруть участь робітники. Співробітники понад десяти підприємств влаштували мітинги вслід за БелАЗом і МАЗом. У п'ятницю збори робітників відбулися на Білоруському металургійному заводі (найбільше в країні металургійне підприємство), Мінському електротехнічному заводі, Новополоцькому "Нафтані" (найбільший нафтохімічний комплекс) і "Гродно Азоті".

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На акції протесту в Бобруйську на підприємстві "Белшина" робітники скандували "Живе Білорусь!". На МАЗі на другу за два дні акцію протесту, за даними Tut.by, зібралася понад тисяча людей. Великі акції пройшли на Мінському тракторному заводі, Мінському моторному заводі та Мінському заводі колісних тягачів, констатує Інтерфакс.

Одна з найбільших акцій, як повідомляють ЗМІ, відбулася у п'ятницю в Гродно.

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"Прийшов мер. Гендиректор підприємства каже, що спробують відповісти на всі питання, люди кричать: вибори, вибори. Виступає представниця профспілок, яка розповідає, що написала листа в прокуратуру, щоб та перевірила законність виборчого процесу. Люди кричать їй: Йди, йди геть!" - пише Tut.by.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція на "Гродно Азоті" була масовою

Автор фото, Getty Images

"Вийшли близько трьох-чотирьох тисяч людей. Намагалися загнати на територію заводу, але ми висунули вимогу, щоб був страйк поза територією. Розмовляємо з представниками УВС наразі і заступником прокурора Гродно. Засвистіли їх, вони локшину на вуха вішають", - розповів РБК співробітник "Гродно Азоту".

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ЗМІ повідомили, що робітники "Білоруськалій" (одне з найбільших підприємств країни) і мінського метрополітену також приєдналися до страйку. Близько 100 співробітників метрополітену вишикувалися в ланцюг солідарності уздовж проспекту Незалежності біля будівлі адміністрації метро, пише видання naviny.by.

Лукашенко, розмірковуючи про небезпеку політичних зборів на підприємствах, як приклад навів саме "Білоруськалій", зупинка якого на кілька днів буде, за його словами, вигідна основним конкурентам в Росії і Канаді.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протестує Мінський автозавод

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зібрання робітників Мінського тракторного заводу

Окрім робітників, протестували лікарі, вчителі, програмісти.

З ранку в Мінську та інших містах країни поновилися акції проти насильства силовиків - їх називають ланцюгами солідарності.

Лікарі вишикувалися навпроти універмагу "Білорусь" з плакатами "Досить бити наших чоловіків" і "Медики проти насильства".

На проспект Дзержинського біля станції метро "Грушівка" о 7:30 ранку вийшли кардіологи 4-ї лікарні, повідомляв Tut.by, а до 8:00 на акцію солідарності вийшли медики 10-ї міської клінічної лікарні Мінська.

Біля ЦВК Білорусі також пройшла акція, але на цей раз жінки були не в білому, як в минулі дні, а в чорному - це символізувало "похорон голосів".

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Пізніше, як пише naviny.by, в центрі Мінська почалася хода вчителів проти насильства і за чесні вибори. Видання оцінило кількість учасників приблизно в тисячу людей.

IT-фахівці з Парку високих технологій шикувалися в ланцюг на Мінській кільцевій дорозі.

Тихановська скликає Координаційну раду опозиції

Кандидат в президенти Світлана Тихановська, яка поїхала в Литву після розмови в ЦВК за участю силовиків (про це розповіли її соратники і це сьогодні підтвердила очільниця ЦВК), записала нове відеозвернення і закликала мерів білоруських міст в ці вихідні очолити мирні акції протесту.

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"Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог. Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань в кожному місті", - заявила вона.

За її словами, за неї на президентських виборах 9 серпня проголосували 60-70% виборців.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Світлана Тихановська закликала до масових мирних акцій протесту 15-16 серпня

Тихановська оголосила про створення координаційної ради, яка має забезпечити передачу влади в країні.

"До цієї координаційної ради мають увійти всі, хто зацікавлений в діалозі і мирній передачі влади - трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі об'єднаної пресслужби Тихановської, Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.

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ЦВК ж у п'ятницю оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими у Тихановської 10,12% голосів виборців, а у Лукашенка - 80,10%. Центрвиборчком оголосив Лукашенка переможцем і відхилив всі скарги щодо невизнання підсумків виборів, зокрема ту, яку подавала Тихановська.

Лукашенко закликає не висовуватися

Лукашенко в п'ятницю виступив з першою публічною заявою після того, як очільник МВС Юрій Караєв вибачився перед постраждалими під час розгонів протестів, а керівник адміністрації президента Наталія Качанова заявила, що Лукашенко "почув думку трудових колективів" і доручив розібратися з усіма затриманнями.

"Для початку, я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні "свядомия" розкручують: президент залишив країну і перебуває за кордоном", - сказав він на нараді щодо будівельної галузі.

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Лукашенко прокоментував заклики до страйків. "Якщо ми зупинимося, ніколи не розкрутимо своє виробництво. Ніколи! Нас ще в це болото і підштовхнуть. Людям треба це пояснити: хочете - страйкуйте, хочете працювати - працюйте", - сказав він, повідомляє БЕЛТА.

Пізніше в п'ятницю Лукашенко під час засідання Ради безпеки знову висловився про те, що відбувається в країні, звинувативши в організації масових акцій "людей з-за кордону" з кримінальним минулим.

"Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і наших дітей використовують як гарматне м'ясо! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї "Відкритої Росії" Навального і так далі і тому подібне. Вже агресія почалася проти країни ", - сказав президент.

Євросоюз не визнає вибори і готує санкції

Пізно увечері в п'ятницю оприлюднена підсумкова заява міністрів закордонних справ країн ЄС, які 14 серпня зібралися на позачергове засідання в форматі відеоконференції.

"Вибори не були ані вільними, ані справедливими. На думку Європейського Союзу, результати сфальсифікували, і з цієї причини в ЄС не визнають їх результатів в тому вигляді, в якому їх озвучила Центральна виборча комісія Білорусі", - йдеться в заяві.

Одночасно в ЄС готові допомогти в налагодженні діалогу між владою Білорусі, опозицією і суспільством для розв'язання кризи.