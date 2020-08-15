Як Донбас критикує та вболіває за протести в Білорусі
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"Вони що - з жиру бісяться?" - аналізує демонстрації в Мінську один чоловік.
Інша жінка, натомість, заявляє: "Люди хочуть змін - тому пішли на протест".
ВВС дізналася думки мешканців Бахмута про протести в Білорусі, які спалахнули 9 серпня після президентських виборів.
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