"Тебе закривають і ламають": розповіді з білоруських СІЗО. Випуск новин.

У випуску 14-го серпня 2020:

Протести у Білорусі: до акцій долучилися працівники заводів.

Побиття та знущання: розповіді затриманих з білоруських СІЗО.

Чому білоруський прапор дратує Лукашенка?

Голоси Донбасу: що там думають про білоруські протести?

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