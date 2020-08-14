"Тебе закривають і ламають": розповіді з білоруських СІЗО. Випуск новин.

У випуску 14-го серпня 2020:

  • Протести у Білорусі: до акцій долучилися працівники заводів.
  • Побиття та знущання: розповіді затриманих з білоруських СІЗО.
  • Чому білоруський прапор дратує Лукашенка?
  • Голоси Донбасу: що там думають про білоруські протести?
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