"Тебе закривають і ламають": розповіді з білоруських СІЗО. Випуск новин.
У випуску 14-го серпня 2020:
- Протести у Білорусі: до акцій долучилися працівники заводів.
- Побиття та знущання: розповіді затриманих з білоруських СІЗО.
- Чому білоруський прапор дратує Лукашенка?
- Голоси Донбасу: що там думають про білоруські протести?
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