Як Туреччина і Європа посварилися через одне маленьке судно

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Міністри закордонних справ Євросоюзу провели екстрену нараду, на якій обговорили протистояння між Грецією і Туреччиною у Східному Середземномор'ї. Туреччина робить войовничі заяви і звинувачує Францію у грі м'язами.

Греція і Туреччина, попри доволі натягнуті відносини, залишаються союзниками в рамках Північно-Атлантичного альянсу.

Протистояння Туреччини й Греції, яку підтримує Брюссель, посилилося цього тижня після того, як в Середземному морі зіткнулися грецький і турецький бойові кораблі. Греція називає інцидент випадковістю, а Туреччина - провокацією.

Європейські лідери закликають сторони до деескалації конфлікту.

Греція закликає накласти на Туреччину санкції, а інші країні ЄС вважають за краще переговори. Учасники засідання, що відбулося в режимі відеоконференції, домовилися повернутися до обговорення ситуації в Східному Середземномор'ї на саміті ЄС наприкінці серпня.

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що Швейцарія готова виступити посередником у врегулюванні суперечки, і що з цим погоджуються як Афіни, так і Анкара.

Протистояння між Туреччиною і Грецією зачіпає й інші країни Європи.

Туреччина в п'ятницю кілька разів звинуватила Францію у спробах тиску на неї за допомогою військової сили.

"Франції краще уникати кроків, що можуть призвести до ескалації напруги, - заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у п'ятницю під час свого візиту до Швейцарії. - Граючи м'язами, вони нічого не доб'ються. Ні в Лівії, ні в Сирії, ні в Іраку, ні в Середземномор'ї".

У четвер Франція оголосила про групування додаткових сил в східній частині Середземного моря.

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган також висловився щодо можливого тиску Європи, заявивши, що його країна відповість навіть на найменший напад.

Скандал розгорівся - і не вперше - через одне турецьке судно. У чому його суть?

Що трапилося?

Нинішнє протистояння - новий виток суперечки про те, кому належать родовища нафти й газу у Середземному морі. Туреччина вже не вперше здійснює розвідку на ділянці шельфу, який Греція вважає своїм.

Протистояння почалося на початку тижня - невелике турецьке геологорозвідувальне судно Oruc Reis вийшло у спірний район у понеділок у супроводі п'яти військових кораблів. Грецький флот відразу почав супровід групи.

До середи у справу втрутилася Франція - президент Еммануель Макрон спочатку закликав Туреччину зупинити розвідку, а потім заявив, що два французькі винищувачі "Рафаль" і фрегат типу "Лафаєт", які прибули в регіон раніше для маневрів, залишаться там.

Макрон запевнив прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, що французькі військові будуть пильно стежити за ситуацією в регіоні.

Уже вранці в четвер французькі кораблі взяли участь у спільних з грецьким флотом навчаннях неподалік від острова Крит.

"Еммануель Макрон - справжній друг Греції і ревний захисник європейських цінностей", - написав у Twitter грецький прем'єр.

На боці Греції у конфлікті через шельф традиційно виступають Кіпр, Єгипет та Ізраїль, що спільно постачають вуглеводні з шельфових родовищ у Європу.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Турецьке розвідувальне судно Oruc Reis (в центрі) не вперше виходить в море і опиняється в центрі геополітичного скандалу

Турецький лідер спочатку реагував бурхливо, але потім змінив риторику на більш помірковану.

Не називаючи імен, Ердоган говорив, що Грецію штовхає на неправильні кроки країна, "яка не має навіть виходу в Середземне море". Однак за кілька годин, після телефонної розмови Ердогана з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Анкара зробила більш помірну заяву.

Туреччина готова до компромісів і діалогу на основі міжнародного права, йшлося в документі.

У четвер на бік Греції став також Ізраїль. Про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас після зустрічей з Біньяміном Нетаньяху і очільником ізраїльського МЗС Габі Ашкеназі.

"Я дав зрозуміти моїм ізраїльським співрозмовникам, що порушення з боку Туреччини є небезпечним для всіх країн нашого регіону", - сказав він.

Які французькі сили вирушили в Середземномор'я?

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Ще в середу у регіон вирушив вертолітоносець "Тоннер" класу "Містраль" для допомоги жителям зруйнованого вибухом аміачної селітри Бейрута.

Фрегат типу "Лафаєт" з керованою ракетною зброєю на борту вже збув у регіоні, прибувши туди для маневрів, і тепер залишиться у грецьких або кіпріотських територіальних водах.

Винищувачі "Рафаль" також вже базувалися на Кіпрі, куди прибули для маневрів, але тепер перебазовуються на Крит.

Оголошуючи про рішення в середу, Макрон написав у Twitter, що французькі військові співпрацюватимуть з Грецією й іншими європейськими партнерами. Водночас він закликав Туреччину до діалогу як члена НАТО.

"Зростання напруги має скінчитися. Країни-сусіди і союзники по НАТО мають вести спокійний діалог", - написав французький президент.

Шельфовий конфлікт

Старий конфлікт Туреччини і Греції через Кіпр нещодавно набув енергетичного виміру. Греція і Туреччина делімітували багаті вуглеводнями ділянки морського шельфу, і зони їхніх територіальних претензій перетинаються. Кожну сторону при цьому підтримують інші країни, як в регіоні, так і поза ним.

За останні роки на шельфових ділянках неподалік від Кіпру виявили багаті запаси вуглеводнів. Кіпр, Греція, Ізраїль і Єгипет вирішили співпрацювати в експлуатації родовищ. Відповідно до їхньої угоди, нафта й газ мають йти в Європу трубопроводом довжиною 2000 кілометрів по дну Середземного моря.

Минулого року видобуток вуглеводнів біля берегів Кіпру почала нарощувати Туреччина.

Острів Кіпр з 1974 року розділений на дві частини. Північ острова перебуває під контролем Турецької республіки Північного Кіпру, яку визнає тільки Анкара.

У листопаді минулого року Туреччина заручилася підтримкою Лівії, підписавши з нею угоду про делімітацію морських кордонів. Згідно з документом, Туреччина вважає своєю винятковою економічною зоною майже весь простір Східного Середземномор'я аж до виняткової економічної зони Лівії.

У травні Анкара заявила, що планує почати видобуток ще в декількох районах, на захід від Кіпру, що стривожило Грецію, її партнерів по проєкту і визнаний уряд острова.

Турецький уряд почав надавати компаніям ліцензії на видобуток на родовищах у Східному Середземномор'ї, включно з шельфами Криту й Кіпру.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай у липні заявив, що країна планує захищати свої інтереси.

У відповідь на активізацію Греція та Єгипет створили свою власну ексклюзивну економічну зону. Відповідну угоду підписали 6 серпня. Греція заявила, що ця угода скасовує угоду Туреччини і Лівії.

За даними сайту Marinetraffic.com, турецьке розвідувальне судно Oruc Reis як і раніше перебуває в зоні розвідки, на захід від Кіпру. Його місія триватиме два тижні, заявляла раніше турецька влада.