Як Туреччина і Європа посварилися через одне маленьке судно
Міністри закордонних справ Євросоюзу провели екстрену нараду, на якій обговорили протистояння між Грецією і Туреччиною у Східному Середземномор'ї. Туреччина робить войовничі заяви і звинувачує Францію у грі м'язами.
Греція і Туреччина, попри доволі натягнуті відносини, залишаються союзниками в рамках Північно-Атлантичного альянсу.
Протистояння Туреччини й Греції, яку підтримує Брюссель, посилилося цього тижня після того, як в Середземному морі зіткнулися грецький і турецький бойові кораблі. Греція називає інцидент випадковістю, а Туреччина - провокацією.
Європейські лідери закликають сторони до деескалації конфлікту.
Греція закликає накласти на Туреччину санкції, а інші країні ЄС вважають за краще переговори. Учасники засідання, що відбулося в режимі відеоконференції, домовилися повернутися до обговорення ситуації в Східному Середземномор'ї на саміті ЄС наприкінці серпня.
Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що Швейцарія готова виступити посередником у врегулюванні суперечки, і що з цим погоджуються як Афіни, так і Анкара.
Протистояння між Туреччиною і Грецією зачіпає й інші країни Європи.
Туреччина в п'ятницю кілька разів звинуватила Францію у спробах тиску на неї за допомогою військової сили.
"Франції краще уникати кроків, що можуть призвести до ескалації напруги, - заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у п'ятницю під час свого візиту до Швейцарії. - Граючи м'язами, вони нічого не доб'ються. Ні в Лівії, ні в Сирії, ні в Іраку, ні в Середземномор'ї".
У четвер Франція оголосила про групування додаткових сил в східній частині Середземного моря.
Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган також висловився щодо можливого тиску Європи, заявивши, що його країна відповість навіть на найменший напад.
Скандал розгорівся - і не вперше - через одне турецьке судно. У чому його суть?
Що трапилося?
Нинішнє протистояння - новий виток суперечки про те, кому належать родовища нафти й газу у Середземному морі. Туреччина вже не вперше здійснює розвідку на ділянці шельфу, який Греція вважає своїм.
Протистояння почалося на початку тижня - невелике турецьке геологорозвідувальне судно Oruc Reis вийшло у спірний район у понеділок у супроводі п'яти військових кораблів. Грецький флот відразу почав супровід групи.
До середи у справу втрутилася Франція - президент Еммануель Макрон спочатку закликав Туреччину зупинити розвідку, а потім заявив, що два французькі винищувачі "Рафаль" і фрегат типу "Лафаєт", які прибули в регіон раніше для маневрів, залишаться там.
Макрон запевнив прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, що французькі військові будуть пильно стежити за ситуацією в регіоні.
Уже вранці в четвер французькі кораблі взяли участь у спільних з грецьким флотом навчаннях неподалік від острова Крит.
"Еммануель Макрон - справжній друг Греції і ревний захисник європейських цінностей", - написав у Twitter грецький прем'єр.
На боці Греції у конфлікті через шельф традиційно виступають Кіпр, Єгипет та Ізраїль, що спільно постачають вуглеводні з шельфових родовищ у Європу.
Турецький лідер спочатку реагував бурхливо, але потім змінив риторику на більш помірковану.
Не називаючи імен, Ердоган говорив, що Грецію штовхає на неправильні кроки країна, "яка не має навіть виходу в Середземне море". Однак за кілька годин, після телефонної розмови Ердогана з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Анкара зробила більш помірну заяву.
Туреччина готова до компромісів і діалогу на основі міжнародного права, йшлося в документі.
У четвер на бік Греції став також Ізраїль. Про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас після зустрічей з Біньяміном Нетаньяху і очільником ізраїльського МЗС Габі Ашкеназі.
"Я дав зрозуміти моїм ізраїльським співрозмовникам, що порушення з боку Туреччини є небезпечним для всіх країн нашого регіону", - сказав він.
Які французькі сили вирушили в Середземномор'я?
- Ще в середу у регіон вирушив вертолітоносець "Тоннер" класу "Містраль" для допомоги жителям зруйнованого вибухом аміачної селітри Бейрута.
- Фрегат типу "Лафаєт" з керованою ракетною зброєю на борту вже збув у регіоні, прибувши туди для маневрів, і тепер залишиться у грецьких або кіпріотських територіальних водах.
- Винищувачі "Рафаль" також вже базувалися на Кіпрі, куди прибули для маневрів, але тепер перебазовуються на Крит.
Оголошуючи про рішення в середу, Макрон написав у Twitter, що французькі військові співпрацюватимуть з Грецією й іншими європейськими партнерами. Водночас він закликав Туреччину до діалогу як члена НАТО.
"Зростання напруги має скінчитися. Країни-сусіди і союзники по НАТО мають вести спокійний діалог", - написав французький президент.
Шельфовий конфлікт
Старий конфлікт Туреччини і Греції через Кіпр нещодавно набув енергетичного виміру. Греція і Туреччина делімітували багаті вуглеводнями ділянки морського шельфу, і зони їхніх територіальних претензій перетинаються. Кожну сторону при цьому підтримують інші країни, як в регіоні, так і поза ним.
За останні роки на шельфових ділянках неподалік від Кіпру виявили багаті запаси вуглеводнів. Кіпр, Греція, Ізраїль і Єгипет вирішили співпрацювати в експлуатації родовищ. Відповідно до їхньої угоди, нафта й газ мають йти в Європу трубопроводом довжиною 2000 кілометрів по дну Середземного моря.
Минулого року видобуток вуглеводнів біля берегів Кіпру почала нарощувати Туреччина.
Острів Кіпр з 1974 року розділений на дві частини. Північ острова перебуває під контролем Турецької республіки Північного Кіпру, яку визнає тільки Анкара.
У листопаді минулого року Туреччина заручилася підтримкою Лівії, підписавши з нею угоду про делімітацію морських кордонів. Згідно з документом, Туреччина вважає своєю винятковою економічною зоною майже весь простір Східного Середземномор'я аж до виняткової економічної зони Лівії.
У травні Анкара заявила, що планує почати видобуток ще в декількох районах, на захід від Кіпру, що стривожило Грецію, її партнерів по проєкту і визнаний уряд острова.
Турецький уряд почав надавати компаніям ліцензії на видобуток на родовищах у Східному Середземномор'ї, включно з шельфами Криту й Кіпру.
Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай у липні заявив, що країна планує захищати свої інтереси.
У відповідь на активізацію Греція та Єгипет створили свою власну ексклюзивну економічну зону. Відповідну угоду підписали 6 серпня. Греція заявила, що ця угода скасовує угоду Туреччини і Лівії.
За даними сайту Marinetraffic.com, турецьке розвідувальне судно Oruc Reis як і раніше перебуває в зоні розвідки, на захід від Кіпру. Його місія триватиме два тижні, заявляла раніше турецька влада.