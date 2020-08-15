"Ти ж мужик. Просто візьми їх і перевір". Олімпійський чемпіон просить чоловіків оглядати свої яєчка

Автор фото, Getty Images

Олімпійський чемпіон Грег Резерфорд закликав чоловіків регулярно оглядати свої яєчка (тестикули).

33-річний британський легкоатлет пережив чималий стрес, коли під час карантину виявив ущільнення на своїх статевих органах.

Про це він написав на своїй Instagram-сторінці.

Медогляд показав, що у нього кісти - скупчення рідини - і тепер Грег хоче, щоб інші чоловіки "поставилися до цього серйозно".

Він не обговорював це з дружиною, але "непереможність", яку він колись відчував у спорті, "дуже похитнулася".

Батько двох дітей, володар олімпійського золота в Лондоні-2012 у стрибках в довжину закликав чоловіків регулярно проходити обстеження. Він також пропонує партнеркам чоловіків долучатися до цього.

"Навіть зараз, під час пандемії, можна впевнено сказати, що ми боїмося йти до лікаря. Але, якщо ти мужик, просто візьми їх і переконайся, що все гаразд", - написав він.

Пропустити Instagram допис, 1 Контент недоступний Дивіться більше у Instagram BBC не несе відповідальності за контент інших сайтів. Кінець Instagram допису, 1

Рак яєчка зустрічається рідше за рак простати. Зазвичай хворобою страждають молоді чоловіки віком від 15 до 49 років.

Переважна більшість людей з таким діагнозом (91%) живуть щонайменше 10 років після первинного виявлення раку.

За даними NHS, білі чоловіки мають вищий ризик розвитку раку яєчка, ніж чоловіки з інших етнічних груп.

Грег Резерфорд каже, що "у нього, на щастя, немає нічого серйозного". Але закликав чоловіків серйозно ставитися до свого здоров'я і регулярно проходити обстеження.

Будь-які зміни форми або відчуття у зоні яєчок має оглянути лікар.

Рекордсмен Британії зі стрибків у довжину залишив великий спорт у 2018 році.

"Моє тіло, безумовно, готове до того, що я займуся чимось іншим у житті. Настав час дати дорогу молодим спортсменам", - сказав він тоді.