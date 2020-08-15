"Дивно, некоректно, неприйнятно". Зеленський - про видачу "вагнерівців" Росії

Автор фото, https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський в емоційній заяві розкритикував рішення Білорусі видати Росії 32-х бійців приватної військової компанії "Вагнера", які, за даними українських правоохоронців, брали участь у війні на Донбасі на боці сепаратистів.

"На мій погляд, це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах", - йдеться у заяві Зеленського.

Про те, що "вагнерівців" передали Росії стало відомо напередодні після заяви про це Генеральної прокуратури РФ.

Перед тим Україна офіційно просила Білорусь видати бійців їй. 9 із них мають українське громадянство.

Їх затримали в Білорусі 29 липня, напередодні президентських виборів там. Олександр Лукашенко звинуватив бойовиків у підготовці провокацій.

Реакція Зеленського

Автор фото, БЕЛАРУСЬ 24 Підпис до фото, Вагнерівців затримали наприкінці липня, їх звинуватили в підготовці терактів у Білорусі

Одразу після появи новини про видачу "вагнерівців" Росії в Офісі президента України повідомили, що сприйняли рішення Мінська "з прикрістю".

А вже наступного дня з'явилася офіційна заява самого президента Зеленського, написана в дуже емоційному стилі, з реченнями, виділеними великими літерами.

"ЛЮДЕЙ, ЯКІ ДІЙСНО МАЮТЬ СТОСУНОК ДО БЕЗУМОВНОГО ВТРУЧАННЯ У СПРАВИ ЯК БІЛОРУСІ, ТАК І УКРАЇНИ - перш за все України - ДЕМОНСТРАТИВНО ВІДДАТИ ТРЕТІЙ СТОРОНІ", - обурився Зеленський у заяві.

"Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об'єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків", - наголосив він.

Він нагадав, що Білорусь вирішила передати "вагнерівців" Росії, попри домовленості між Києвом і Мінськом "про суто юридичний і суто об'єктивний підхід до оцінки цієї справи".

"Всім цим особам, серед яких 9 українських громадян, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації... Білоруська сторона залишила звернення без відповіді", - йдеться у заяві Зеленського.

Наслідки такого рішення Мінська "будуть трагічними", вважає президент, "бо вони - це ж про експансіонізм і насилля."

"ВВАЖАЄМО ТАКЕ РІШЕННЯ, м'яко кажучи, НЕСПРАВЕДЛИВИМ, таким, що не відповідає духу відносин між Україною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги", - додав Зеленський.

"Понаїхали сюди з України"

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Крім того, Зеленський звернув увагу на вчорашню заяву білоруського президента Олександра Лукашенка, який звинуватив в організації протестів в Білорусі зовнішні сили, зокрема, громадян України.

"Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, Росії, тобто з цієї "Відкритої Росії" Ходорковського і так далі. Вже агресія почалася проти країни", - заявив напередодні Лукашенко на засіданні Ради безпеки.

Реакція Зеленського не забарилася:

"По-перше, публічно наговорити про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було", - заявив він.

Напередодні ЦВК Білорусі оголосила остаточні результати президентських виборів, згідно з якими Олександр Лукашенко отримав 80% голосів, Світлана Тихановська - 10%.

Головна суперниця Лукашенка не визнає результати виборів, вона закликала білорусів вийти на мирні мітинги по всій країні 15 та 16 серпня.

За останню добу білоруські правоохоронці відпустили тисячі затриманих за участь у протестах громадян. Багато з них розповідали про побиття, погрози зґвалтування та інші пережиті знущання.