У МОЗ розповіли, які школи не відкриються з 1 вересня

Автор фото, UNIAN

У новому навчальному році українські школи працюватимуть за чинними правилами адаптивного карантину, не відкриються вони у тих районах, які потраплять до "червоної зони" епіднебезпеки. Про це заявив у суботу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Хочу нагадати: школи не працюватимуть виключно в тих містах чи районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки", - сказав він на брифінгу.

У решті районів, які потраплять до зеленої, жовтої і помаранчевої зони, школи працюватимуть у звичайному режимі "з чітким дотриманням правил", додав міністр.

В суботу в Україні знову зафіксували рекорд поширення коронавірусу - COVID-19 виявили у 1 847 людей. Це найбільша цифра за добу за увесь час.

33 людини за добу померли.

Найбільша кількість випадків - у Харківській (254 випадки), Чернівецькій (170), Львівській (166), Івано-Франківській (148), Одеській (139) областях та в Києві - 232 випадки.

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З понеділка, 17 серпня, "червоних" зон в Україні побільшає. До них додали кілька районів і міст у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Одеській областях.

У цих зонах діють такі обмеження: забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе, ресторанів, спортзалів, кінотеатрів, перетини таких районів можливі лише на власному транспорті, також заборонено посадку в міжобласний транспорт, але висадку дозволено.

А Київ напередодні віднесли до "жовтої", попереджувальної, зони поширення COVID-19.

За словами мера Віталія Кличка, це відбулося тому, що заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50% і становить 52,2%.