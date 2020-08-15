"Трибунал!" Тисячі білорусів вийшли вшанувати пам'ять загиблого демонстранта

Автор фото, Natalia Fedosenko/Getty

В Мінську білоруси вийшли на траурну акцію біля метро "Пушкінська", присвячену загиблому учаснику протестів Олександру Тарайковському.

Туди прийшли тисячі людей, повідомляють кореспонденти ВВС. Дехто тримав біло-червоно-білі прапори.

Силовики до жорстких дій не вдаються.

На "Пушкінській", де й загинув Тарайковський, періодично скандують "Верым, можам, пераможам!" і "Трибунал!".

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МВС Білорусі заявило, що демонстрант загинув через "вибуховий пристрій", який здетонував у його руці.

А за версією розслідувачів з Conflict Intelligence Team, Тарайковського застрелив з гранатомета або дробовика співробітник спецназу КДБ або МВС Білорусі.

Батько загиблого Валерій Тарайковскій повідомив виданню РБК, що йому не дали побачити тіло сина в морзі.

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Рідні загиблого демонстранта, втім, просили не перетворювати прощання на демонстрацію.

В інших містах Білорусі також організовані живі ланцюги й акції пам'яті.

Наприклад, на акції в Бресті бійці ВДВ роздають людям квіти і воду, показує "Белсат".

Акції солідарності пройшли також в Ів'ї, Могильові, Старих Дорогах, Вітебську, Бресті, повідомляє Nexta.

А в Барановичах люди пройшли маршем до місцевого СІЗО.

Що кажуть про загиблого?

Автор фото, Getty Images

Олександру Тарайковскому було 34 роки. У нього залишилися трирічна дочка, вдова, батько і сестра.

"Він, хоч і був **** [безтурботною людиною], але в глибині - з чистим серцем і вірою в справедливість", - розповів ВВС один із знайомих загиблого.

"Він за правду завжди був. Він хотів, щоб його діти жили в хорошій процвітаючій країні, а не в цьому беззаконні, що зараз твориться", - говорить Дмитро з Мінська, який також знав Тарайковського.

Кореспонденти ВВС поговорили і з іншими людьми, які прийшли до ритуального залу на вулиці Ольшевського, де прощалися з Олександром Тарайковським.

"Я прийшла віддати данину пам'яті Олександру, хоча особисто його і не знала. Віддати данину пам'яті людині, яка загинула за свободу, за своє волевиявлення. Просто хочу бути з усіма разом. Ми хочемо жити в мирній країні. Дуже важко усвідомлювати, що в мирний час гинуть люди. Не можу собі уявити, як його матері", - розповіла анонімна учасниця панахиди.

"Я цієї молодої людини не знаю, але він для мене герой, хочу попрощатися і подякувати йому, підтримати родину. Ми за нового президента, за мирні перевибори", -каже Ольга, ще одна учасниця панахиди

Лукашенко подзвонив Путіну

Тим часом, Олександр Лукашенко, якого ЦВК вчора офіційно оголосив переможцем виборів, так прокоментував акції протесту:

"Ми бачимо, що відбувається. Нас заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. І потім, ми ж методички читали кольорових революцій. Більш того, до методичок кольорових революцій... вже з'явилися елементи зовнішнього втручання", - Олександр Лукашенко

Він також повідомив у суботу, що збирається зателефонувати російському президенту Володимиру Путіну, бо вважає протести в Білорусі загрозою Союзній державі.

"Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не тільки Білорусі. Захист сьогодні Білорусії - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави", - сказав він на нараді 15 серпня.

Згодом офіс Лукашенка повідомив, що ця розмова відбулася, але не надав жодних подробиць.

Напередодні стало відомо, що Білорусь видала Росії 32-х бійців приватної військової компанії "Вагнера".

Україну це рішення розлютило, оскільки їх звинувачують в участь у війні на Донбасі на боці сепаратистів, і Київ просив Мінськ, аби "вагнерівців" видали йому.

У суботу також стало відомо, що у Росії оголосили в розшук критиків Лукашенка.

На сайті російського МВС з'явилися картки розшуку експретендента на посаду президента Білорусі Валерія Цепкала і засновника каналу NЕTA Степана Путила.