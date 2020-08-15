"Трибунал!" Тисячі білорусів вийшли вшанувати пам'ять загиблого демонстранта
В Мінську білоруси вийшли на траурну акцію біля метро "Пушкінська", присвячену загиблому учаснику протестів Олександру Тарайковському.
Туди прийшли тисячі людей, повідомляють кореспонденти ВВС. Дехто тримав біло-червоно-білі прапори.
Силовики до жорстких дій не вдаються.
На "Пушкінській", де й загинув Тарайковський, періодично скандують "Верым, можам, пераможам!" і "Трибунал!".
Контент недоступнийДивіться більше у InstagramBBC не несе відповідальності за контент інших сайтів.
Кінець Instagram допису, 1
МВС Білорусі заявило, що демонстрант загинув через "вибуховий пристрій", який здетонував у його руці.
А за версією розслідувачів з Conflict Intelligence Team, Тарайковського застрелив з гранатомета або дробовика співробітник спецназу КДБ або МВС Білорусі.
Батько загиблого Валерій Тарайковскій повідомив виданню РБК, що йому не дали побачити тіло сина в морзі.
Контент недоступнийДивіться більше у TwitterBBC не несе відповідальності за контент інших сайтів.
Кінець Twitter допису, 1
Рідні загиблого демонстранта, втім, просили не перетворювати прощання на демонстрацію.
В інших містах Білорусі також організовані живі ланцюги й акції пам'яті.
Наприклад, на акції в Бресті бійці ВДВ роздають людям квіти і воду, показує "Белсат".
Акції солідарності пройшли також в Ів'ї, Могильові, Старих Дорогах, Вітебську, Бресті, повідомляє Nexta.
А в Барановичах люди пройшли маршем до місцевого СІЗО.
Що кажуть про загиблого?
Олександру Тарайковскому було 34 роки. У нього залишилися трирічна дочка, вдова, батько і сестра.
"Він, хоч і був **** [безтурботною людиною], але в глибині - з чистим серцем і вірою в справедливість", - розповів ВВС один із знайомих загиблого.
"Він за правду завжди був. Він хотів, щоб його діти жили в хорошій процвітаючій країні, а не в цьому беззаконні, що зараз твориться", - говорить Дмитро з Мінська, який також знав Тарайковського.
Кореспонденти ВВС поговорили і з іншими людьми, які прийшли до ритуального залу на вулиці Ольшевського, де прощалися з Олександром Тарайковським.
"Я прийшла віддати данину пам'яті Олександру, хоча особисто його і не знала. Віддати данину пам'яті людині, яка загинула за свободу, за своє волевиявлення. Просто хочу бути з усіма разом. Ми хочемо жити в мирній країні. Дуже важко усвідомлювати, що в мирний час гинуть люди. Не можу собі уявити, як його матері", - розповіла анонімна учасниця панахиди.
"Я цієї молодої людини не знаю, але він для мене герой, хочу попрощатися і подякувати йому, підтримати родину. Ми за нового президента, за мирні перевибори", -каже Ольга, ще одна учасниця панахиди
Лукашенко подзвонив Путіну
Тим часом, Олександр Лукашенко, якого ЦВК вчора офіційно оголосив переможцем виборів, так прокоментував акції протесту:
"Ми бачимо, що відбувається. Нас заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. І потім, ми ж методички читали кольорових революцій. Більш того, до методичок кольорових революцій... вже з'явилися елементи зовнішнього втручання", - Олександр Лукашенко
Він також повідомив у суботу, що збирається зателефонувати російському президенту Володимиру Путіну, бо вважає протести в Білорусі загрозою Союзній державі.
"Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не тільки Білорусі. Захист сьогодні Білорусії - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави", - сказав він на нараді 15 серпня.
Згодом офіс Лукашенка повідомив, що ця розмова відбулася, але не надав жодних подробиць.
Напередодні стало відомо, що Білорусь видала Росії 32-х бійців приватної військової компанії "Вагнера".
Україну це рішення розлютило, оскільки їх звинувачують в участь у війні на Донбасі на боці сепаратистів, і Київ просив Мінськ, аби "вагнерівців" видали йому.
У суботу також стало відомо, що у Росії оголосили в розшук критиків Лукашенка.
На сайті російського МВС з'явилися картки розшуку експретендента на посаду президента Білорусі Валерія Цепкала і засновника каналу NЕTA Степана Путила.