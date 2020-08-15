"Мені поклали в штани гранату": що роблять із затриманими в Білорусі

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За перші три дні протестів у Білорусі затримали понад 6 700 людей.

Здебільшого вони потрапляли у два ізолятори - на вулиці Окрестіна в Мінську або в Жодино. Кілька днів тому їх почали звідти стали відпускати.

ВВС поговорила з ними і дізналася, що з ними відбувалося за ґратами.

Заступник очільника МВС Білорусі Олександра Барсуков спочатку заявив, що "знущань ніяких не було". Наступного ранку він уточнив, що "в камері нікого не били".