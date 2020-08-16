Роберт Трамп: помер молодший брат президента США
Молодший брат президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Роберт пішов із життя у віці 72 років у суботу 15 серпня.
"З важким серцем я повідомляю, що мій чудовий брат Роберт мирно пішов з життя сьогодні вночі", - сказав він у заяві в суботу.
Дональд Трамп відвідав брата в лікарні у Нью-Йорку за день до його смерті. Він заявив журналістам: "Роберт у важкому стані".
Причина смерті Роберта Трампа наразі не відома.
Низка американських ЗМІ повідомляли, що він тяжко хворів.
"Він був не просто моїм братом. Він був моїм найкращим другом, - заявив Дональд Трамп у суботу. - Пам'ять про нього житиме в моєму серці завжди".
Син президента Трампа Ерік назвав свого дядька "неймовірною людиною - сильною, доброю і відданою".
"Уся наша родина глибоко сумуватиме за ним", - написав він у Twitter.
Роберт був наймолодшим із п'яти дітей Фреда та Мері Анни Трамп, він народився через два роки після Дональда.
Старший із дітей, Фред Трамп-молодший, помер у 1981 році.
Більшу частину своєї кар'єри Роберт Трамп присвятив сімейній компанії з нерухомості, згодом ставши одним з її керівників. Він вів непублічний спосіб життя.
Нещодавно він звернувся до суду із заявою припинити публікацію книги своєї племінниці Мері Трамп про президента "Як моя родина створила найнебезпечнішу людину у світі".
За даними New York Post, у червні Роберт провів понад тиждень у реанімаційному відділенні лікарні Маунт-Сінай на Мангеттені.