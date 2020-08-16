Роберт Трамп: помер молодший брат президента США

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після перемоги Дональда Трампа на виборах у 2016 році

Молодший брат президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Роберт пішов із життя у віці 72 років у суботу 15 серпня.

"З важким серцем я повідомляю, що мій чудовий брат Роберт мирно пішов з життя сьогодні вночі", - сказав він у заяві в суботу.

Дональд Трамп відвідав брата в лікарні у Нью-Йорку за день до його смерті. Він заявив журналістам: "Роберт у важкому стані".

Причина смерті Роберта Трампа наразі не відома.

Низка американських ЗМІ повідомляли, що він тяжко хворів.

"Він був не просто моїм братом. Він був моїм найкращим другом, - заявив Дональд Трамп у суботу. - Пам'ять про нього житиме в моєму серці завжди".

Син президента Трампа Ерік назвав свого дядька "неймовірною людиною - сильною, доброю і відданою".

"Уся наша родина глибоко сумуватиме за ним", - написав він у Twitter.

Роберт був наймолодшим із п'яти дітей Фреда та Мері Анни Трамп, він народився через два роки після Дональда.

Старший із дітей, Фред Трамп-молодший, помер у 1981 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Брати і сестри Трампа зліва направо: Роберт, Елізабет, Фред-молодший, Дональд та Маріенн

Більшу частину своєї кар'єри Роберт Трамп присвятив сімейній компанії з нерухомості, згодом ставши одним з її керівників. Він вів непублічний спосіб життя.

Нещодавно він звернувся до суду із заявою припинити публікацію книги своєї племінниці Мері Трамп про президента "Як моя родина створила найнебезпечнішу людину у світі".