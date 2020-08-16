Лукашенко збирає свій "антимайдан" і вірить у допомогу Путіна

Автор фото, Getty Images

У неділю в Мінську має пройти провладний мітинг на підтримку президента Лукашенка. За даними медіа, на нього централізовано звозять бюджетників і силовиків.

Паралельно у білоруській столиці пройде опозиційний марш солідарності.

Також напередодні Олександр Лукашенко заявив про готовність російського президента Путіна "надати всесторонню допомогу щодо забезпечення безпеки" у Білорусі.

"Антимайдан" "Білої Русі"

Провладна громадська організація "Біла Русь" оголосила про плани провести мітинг, на якому будуть люди, "які підтримують державний курс".

Республіканське громадське об'єднання "Біла Русь" - створена у 2007 році громадська організація на підтримку президента Олександра Лукашенка.

Фінансується з бюджетних коштів.

"На мітингу зберуться всі ті, кому дорога Батьківщина, хто проти розділу країни на два протиборчі табори. Загалом, з нами - вся конструктивна Білорусь!" - йдеться у повідомленні.

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Білоруський опозиційний сайт TUT.by пише про те, що бюджетників збирають під загрозою звільнення - про це ресурсу повідомляють читачі з різних регіонів.

У неділю зранку сайт опублікував відео колон автобусів з Гомеля і Барановичів у супроводженні ДАІ.

"Хтось їде добровільно, комусь запропонували премії і відгули, а комусь пригрозили на випадок відмови від участі, в тому числі звільненням і позбавленням місця в гуртожитку (до нас надійшло сотні подібних повідомлень)", - йдеться у повідомленні.

"Все цивільно, все сплачено з наших грошей, з наших кишень. Зустрчайте, Мінськ", - говорить неназвана авторка відео з Барановичів.

Акція має відбутися біля Будинку уряду на Площі незалежності о 12:00.

Організатори наголошують на мирному характері зібрання.

Схожу тактику звезення бюджетників та працівників зі східних регіонів на підтримку влади свого часу використовував Віктор Янукович - ті акції отримали назву "антимайдан".

Марш солідарності

Автор фото, Getty Images

Також в неділю в Мінську близько 14:00 має початися "Марш за свободу" з вимогою відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і суду над силовиками за насильство і тортури.

Його також планують провести на Площі незалежності.

Стало відомо про першого білоруського дипломата, який висловився на підтримку протестів.

Білоруське видання "Наша Нива" поширило звернення посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещені.

"Як і всі білоруси, я - в шоці від історій про тортури і побиття громадян моєї країни", - говорив дипломат на відео.

Дипломат завив, що підтримує білорусів, які вийшли на вулиці і що вони вистраждали право бути почутими.

Лукашенко і Путін

У суботу Олександр Лукашенко поговорив про ситуацію в Білорусі з російським колегою Путіним.

"Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з РФ в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, докладна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть трохи здивувало - абсолютно у курсі того, що відбувається", - розповів Олександр Лукашенко.

"І ми з ним домовилися: при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь", - цитує білоруського президента офіційна агенція "Белта".