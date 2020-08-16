За Батька! Як проходив перший мітинг на підтримку білоруського Лукашенка

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У неділю в центрі Мінська пройшлаперша велика акція на підтримку Олександра Лукашенка.

Вона відбулася на Площі незалежності біля Будинку уряду за ініціативи провладного громадського об'єднання "Біла Русь".

На неї зібралися тисячі людей.

Головний їхній посил - стабільність.

На акції з'явився Олександр Лукашенко, який поклав відповідальність за протести на "урок", "кукловодів" і заявив, що "не може бути 80% фальсифікацій".

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А в кінці вклонився зі словами: "вперше в житті стою перед вами на колінах". Але реально на коліна не став.

Він також заявив, що до нього прийшло 50 тис. прихильників.

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Російська агенція ТАСС спочтаку передала про 400 учасників, але пізніше учасників стало тисячі.

Пізніше в Мінську почався мітинг опозиції "Марш за свободу".

Символіка

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На відео з-під Будинку yряду видно, як близько сотні людей скандували "За батька!", "За Лукашенка" та "Фашизм не пройде".

Багато хто тримав офіційні червоно-зелені прапори Білорусі, тоді як опозиція на своїх акція переважно використовує неофіційні біло-червоно-білі стяги.

Автор фото, Nexta / Наше время Підпис до фото, На відео з акції також видно, що кілька прихильників Лукашенка стоять з переврнутими офіційними прапорами

Також на провладному мітингу помітили російський прапорм, прапори компартії Білорусі і георгіївську символіку.

Учасники мітингу тримали плакати з написами "Лукашенко - наш президент" та "Відведемо країну від прірви".

Що говорять прихильники Лукашенка

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Кореспонденту BBC News у Мінську вдалося поспілкуватися з прихильницею Олександра Лукашенка:

- Я за конструктивну розмову. Розмова повинна бути "діаложна". Групи, люди сіли і розмовляють - тому що на вулицях нічого не вирішується. Я, наприклад, за конструктивність. Я, наприклад, переживаю за майбутнє своїх дітей, - пояснює Тетяна з жіночого колективу білоруської легкої промисловості.

- А як ви бачите конструктивність?

- Повинні бути складені якісь групи, які повинна влада чути і зустрічатися. Я думаю, влада почує. Тому що процес зайшов вже дуже далеко.

- А вибори чесно пройшли?

- Ну ви знаєте, особливо по регіонах, дрібних районних центрах люди в більшості своїй голосували за президента. Я чомусь навіть в цьому впевнена. Тому що, спілкуючись в селах і селах, у мене там бабусі живуть, основна маса народу - вони далекі були від політики. Коли спілкуєшся з людьми похилого віку, називаєш їм якісь прізвища - вони навіть не знають, про кого ми говоримо. Адже сьогодні частина населення в малих містах живуть без інтернету, Telegram-каналів, ми ж це знаємо. Тому так, інформація є в Мінську і в обласних містах. А в малих містах, на жаль чи на щастя, вони не володіють жодною інформацією. Ні тою, ні іншою.

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Інша прихильниця Лукашенка розповіла, що всі опозиційні акції "проплачені".

А ті, хто на них постраждав - "самі нарвалися і спровокували" силовиків.

"Якби вони не провокували, цього б не було", - впевнена жінка.

Як звозили учасників

Раніше опозиційні медіа повідомляли про те, що людей на провладну акцію звозили централізовано.

Сайт TUT.by опублікував відео автобусних колон з різних міст у супроводі ДАІ.

"Хтось їде добровільно, комусь запропонували премії і відгули, а комусь пригрозили на випадок відмови від участі, в тому числі звільненням і позбавленням місця в гуртожитку (до нас надійшло сотні подібних повідомлень)", - йдеться у повідомленні.

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"Все цивільно, все сплачено з наших грошей, з наших кишень. Зустрічайте, Мінськ", - говорить неназвана авторка відео з Барановичів.

Офіційно ж акцію організувало Республіканське громадське об'єднання "Біла Русь" - створена у 2007 році громадська організація на підтримку президента Олександра Лукашенка.

Організатори наголошували на мирному характері зібрання.

Схожу тактику звезення бюджетників та працівників зі східних регіонів на підтримку влади свого часу використовував Віктор Янукович - ті акції отримали назву "антимайдан".