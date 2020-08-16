Звільнені "вагнерівці" розповіли про свої "пригоди" в Білорусі

Автор фото, "Вести"

Передані у п'ятницю Росії "вагнерівці" вперше озвучили свою версію свого перебування в Білорусі.

Троє чоловіків у масках, насунутих на очі кепках і сонцезахисних окулярах розповіли російським "Вістям", як вони разом з 29 колегами оинилися в Білорусі, де їх затримали за підозрою в підготовці масових заворушень.

У Білорусі їх називали співробітниками ПВК "Вагнер", а Київ офіційно зверталася щодо передачі Україні.

Російський телеканал в своєму сюжеті називає їх співробітниками "приватного охоронного підприємства".

Самі чоловіки говорять один про одного як про "товаришів по службі".

Вони розповіли, що їхали охороняти нафтові об'єкти за кордоном: "Було дано оголошення на "Авіто" й один з товаришів по службі на нього відгукнувся і зв'язався з якимсь Сергієм Петровичем. Сергій Петрович представився куратором і запропонував йому і кільком людям роботу з охорони нафтових об'єктів в Сирії, Лівії та інших країнах".

У співрозмовника був сирійський номер.

Звільнений росіянин додав, що спочатку незнайомий чоловік викликав підозри, але потім вони зникли: "Надалі він так себе вів і називав такі моменти, які не могла знати людина зі сторони".

Спочатку Сергій Петрович попросив знайти 30 охоронців. Потім кількість необхідних охоронців збільшилася до 60, до 90, і, нарешті, до 180.

"Основна його вимога - наявність бойового досвіду. У першу чергу його цікавив Донбас і Сирія ", - розповіли ймовірні "вагнерівці".

Потім їм сказали, що Сергій Петрович загинув і в них новий куратор Артур.

Він вже говорив про те, що тепер люди їдуть на охорону об'єктів "Роснафти" до Венесуели.

Також вони спілкувалися з логісткою по імені Лариса Миколаївна Самаріна, яка оплатила квитки на автобус до Мінська.

За добу до запланованого вильоту Самаріна розповіла про проблеми стиковки рейсів у Стамбулі, тому квитки замовили на 30 число.

Після цього "вагнерівці" вирушили у санаторій "Білорусочка".

Таку ж версію подій раніше описував прокремлівський журналіст "Комсомольської правди" Олександр Коц. Тільки в його версії подій затримання колишніх бійців ПВК "Вагнер" - це операція українських спецслужб.

Як затримали

Автор фото, БЕЛАРУСЬ 24 Підпис до фото, Вагнерівців затримали наприкінці липня, їх звинуватили в підготовці терактів у Білорусі

Вони також розповіли про деталі затримання.

"Всі спали. Раптом гуркіт - двері повилітали, всіх обличчям в підлогу, зброю наставили, простирадла на голову. Люди не розуміли, що взагалі відбувається, відчуття сюрреалізму", - висловив нарікання один з ймовірних "вагнерівців".

"Про те, що там вибори, ми дізналися, коли приїхали. Для нас це була транзитна країна, дружня до Росії, і якихось несподіванок від спецслужб ніхто не очікував", - додали вони.

Раніше передати тих, хто воював проти української армії на Донбасі, від Лукашенка вимагав президент України Володимир Зеленський.

Утім, 32 з 33 затриманих "вагнерівців" у п'ятницю без попередніх заяв передали Росії (останній затриманий, який має і білоруський паспорт, залишився у Білорусі).

"На мій погляд, це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах", - розкритикував рішення Лукашенка Володимир Зеленський.

"Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об'єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків", - наголосив український президент.