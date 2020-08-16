Лукашенко "на колінах" перед прихильниками. Цитати його емоційного виступу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лукашенко у неділю був вкрай емоційним

Олександр Лукашенко вперше зустрівся зі своїми прихильниками, яких централізовано у неділю звезли в Мінськ.

Його півгодинна промова була вкрай емоційною - білоруські журналісти кажуть, що не пригадують таких проявів емоцій від багаторічного президента Білорусі.

А під кінець він навіть, за його словами "став на коліна": "Я стою вперше в житті перед вами на колінах. Ви це заслужили!"

Хоча насправді на коліна він не ставав.

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Про фальсифікації

"Не може бути більше 80% фальсифікацій! Не може такого бути", - відповів Олександр Лукашенко на критику опозиції щодо фальсифікації результатів виборів.

У п'ятницю білоруська ЦВК оголосила офіційні результати виборів - за ними Олександр Лукашенко отримав 80% голосів, альтернативна кандидатка Світлана Тихановська - 10%.

"Підемо на вибори - загинемо, і цього хочуть там за кордоном!" - висловився він проти перевиборів.

НАТО брязкає гусеницями

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На мітингу прихильників Лукашенка було багато офіційних червоно-зелених прапорів, а також прапори Росії і "георгіївські" стяги

Традиційно Олександр Лукашенко говорив про зовнішні загрози. Цього разу обійшлося без "сусідів з Росії" - мова була тільки про НАТО.

"Хтось хоче нових виборів. Гляньте у вікно! Натівські війська брязкають гусеницями біля наших кордонів. Литва, Латвія, Польща, Україна наказують провести нам нові вибори. Якщо ми підемо на поводу у них, ми підемо в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель", - поскаржився Лукашенко.

"Ми не повинні стати відхожим місцем для Європи!" - кричав він.

"Нам не потрібні заморські уряди, нам потрібно своє. Нам пропонують нову владу, нам пропонують солдатів НАТО, чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в постоли і поганяти батогом", - вважає президент Білорусі.

"Щури" на протестах

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"Спокійного життя вони нам не дадуть, навіть якщо втихомиряться зараз, вони виповзуть, як щури з нір. Ними керують чужі люди. Вони бачать західні кордони нашої Білорусі тут під Мінськом, як в 1939, а не під Брестом. Ми встанемо всі Брестської фортецею, країну не віддамо! " - запевнив Лукашенко.

"Занапастите не Лукашенка, загубите першого президента - це буде початок вашого кінця - ви будете стояти на колінах, як в Україні та інших країнах, і молитися, невідомо на кого", - звернувся він до своїх прихильників.

Жаль за імперією

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На підтримку Лукашенка у Мінську зібралися тисячі людей. Медіа повідомляли, що багатьох звозили централізовано з бюджетних установ

"Я пам'ятаю ті дев'яності, тут стояли люди з каструлями і чайниками і просили їсти, і я це все бачив. І тоді я поклявся допомогти вам і не допустити в долю білорусів площ. Я не прихильник вулиць і площ, я не прихильник мітингів. Але, на жаль, це не моя вина, що мені довелося покликати вас на допомогу", - вибачився білоруський лідер.

Лукашенко згадав, як на початку дев'яностих "замість імперії, без якої не вирішувалося жодне питання, ми отримали кривавий обрубок".

Він додав спогадів про те, "як люди просили трактор, комбайн і 20 доларів зарплати".

У відповідь йому скандували: "Спасибі!"

Дякую, що терпите

"Спасибі вам, мінчани, за те, що ви чверть століття терпите мене - людину, яка приїхала до вас з провінції!

Я покликав вас сюди не для того, щоб ви мене захистили, хоча не без цього.

Ви приїхали сюди, щоб вперше за чверть століття ви змогли захистити свою країну, свою незалежність, своїх дружин, сестер і дітей".

Після свого емоційного виступу Олександр Лукашенко під крики "Спасибо" і "Батя" пішов з Площі незалежності.

За його оцінками, там сьогодні зібралося 50 тис. прихильників влади.