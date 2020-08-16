Сотні тисяч вийшли у Мінську на найбільший в історії країни "Марш свободи"

16 серпня 2020

Автор фото, Getty Images

У неділю в Мінську відбулася найбільша в історії Білорусі політична акція протесту - під біло-червоно-білими прапорами вийшло сотні тисяч людей.

Акція була мирною, силовики, які перебували у центрі міста з водометами, проходу колон не заважали.

Центром протесту стала стела "Мінськ - місто-герой".

Автор фото, Getty Images

"Марш свободи", як назвала свою акцію опозиція, пройшла одразу після мітингу на підтримку президента Олександра Лукашенка.

Скільки було людей?

Автор фото, Getty Images

Точно підрахувати кількість білорусів, які вийшли в неділю на "Марш свободи", неможливо.

Утім, навіть чисто з візуальних оцінок мова йде про найбільшу в історії Білорусі політичну акцію.

"Не було такого ніколи в Мінську - такого натовпу, такого настрою, такої єдності народу - навіть на великих святах, на зразок Нового року і 9 травня. Килим з людей на стелі", - передає з білоруської столиці кореспондент BBC News.

Автор фото, NEXTA

"І все це стихійно, ніхто народ нікуди не веде, люди просто масово вийшли на вулиці", - додає журналіст.

Також можна порівнювати з провладною акцією: "Люди з нами охоче говорили, розступалися, пропускали, давали себе знімати. На відміну від провладного мітингу, де від нас учасники закривалися плакатами і відмовлялися давати інтерв'ю. Духа свята і торжества на акції Лукашенка не було".

Опозиційний сайт TUT.by спробував підрахувати кількість людей на обох мінських акціях за допомогою ресурсу MapChecking: там можна окреслити зону і алгоритми визначить приблизну площу та кількість людей, які могли там поміститися.

За цими розрахунками, акція на Площі незалежності на підтримку Лукашенка зібрала 31,5 тисяч осіб.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На акції на підтримку Олександра Лукашенка зібралися люди з офіційними червоно-зеленими прапорами, були і прапори Росії та "георгіївська" символіка

У МВС її чисельність оцінювали у 65 тисяч, а офіційна агенція "Белта" написала про 70 тис. прихильників Лукашенка.

Водночас біля стели "Мінськ — місто-герой", за підрахунками TUT.by, зібралися близько 220 тисяч людей.

Автор фото, Getty Images

Редакція попереджає, що сервіс не робить остаточних розрахунків, адже жоден метод оцінки масових заходів не дає точних даних.

Чого вимагали

Люди, які зібралися на "Марш свободи" вимагали звільнення всіх політичних в'язнів, відставку президента Лукашенка та проведення чесних виборів.

На акцію біля стели приходили цілими сім'ями, не дивлячись на те, що формально вона ніяк не узгоджена з владою.

Також була колона ветеранів ВДВ у формі десантників з плакатом "ВДВ з народом".

Автор фото, Getty Images

Люди тримали плакати з написом "Ти не зрозумів - тебе звільнено!", "На тебе чекає Гаага" та "Окрестіна. Не забудем" (мова про ізолятор в Мінську, де утримували і утримують сотні затриманих протестувальників).

Багато учасників акції несуть біло-червоно-білі прапори (так звані БЧБ) та символіку з неофіційним гербом "Погоня" - символи, які були офіційними у білорусі з 1991 до 1995 року й скасовані референдумом, який ініціював Олександр Лукашенко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Біло-червоно-білий прапор і "Погоня" - білий вершник зі щитом і мечем - стали справжніми маркером учасників протесту

Акції опозиції у неділю пройшли у багатьох інших містах Білорусі.

У деяких з них, наприклад у Гомелі та Барановичах, підняли біло-червоно-білі прапори поруч з офіційними червоно-зеленими.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!