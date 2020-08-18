"Нам не потрібні криваві гроші Єфремова". Родичі загиблого вимагають від актора один рубль

Єлизавета Фохт

Російська служба Бі-бі-сі

18 серпня 2020

Автор фото, Getty Images

Чергове засідання у справі російського актора Михайла Єфремова в Москві вийшло найбільш емоційним з початку процесу - на ньому вперше виступили родичі водія Михайла Захарова, який загинув у ДТП за участю актора.

Адвокати його сім'ї подали до Єфремова позови про відшкодування моральної шкоди. Один з них виявився несподівано невеликим - всього "один символічний рубль".

На засідання суду у вівторок вперше прийшли родичі загиблого Сергія Захарова - його дружина Маргарита, брат Валерій і сини Віталій та Валерій. Вони приїжджали в Москву ще минулого тижня, але тоді процес так і не почався - Єфремову стало зле, його відвезли в лікарню з підозрою на інсульт, який не підтвердився.

Михайло Єфремов - відомий російський актор театру та кіно. Зокрема знімався у фільмах "9 рота", "День виборів", "Generation П".

Також читав гостросоціальні тексти у проєкті "Гражданин поэт" на телеканалі "Дождь".

Відомий критикою російської влади та президента Путіна.

У 2014 році виступив проти російської анексії Криму.

Поява сім'ї Захарова на процесі пов'язана в тому числі з подачею цивільних позовів про відшкодування Єфремовим моральної шкоди. Оголосити вимоги потерпілих адвокати змогли після того, як прокурори офіційно заявилм, що закінчили надавати докази.

Зокрема, Віталій Захаров, син Захарова від першого шлюбу, попросив компенсацію у 6,5 млн рублів.

Інший позов подав адвокат Олександр Добровінський, який представляє інтереси дружини, брата і сина Захарова.

Судді Олені Абрамовій юрист повідомив, що підготував два варіанти заяви і перед оголошенням вимоги поставив Єфремову два питання.

"Ви пам'ятаєте події вечора 8 червня?" - запитав він у Єфремова.

"Ні", - відповів актор.

"Все що говорять ваші адвокати, з вами погоджено?" - продовжив Добровінський.

"Так", - кивнув підсудний.

Після цього адвокат потерпілих зачитав позов про компенсацію моральної шкоди на "символічний один рубль".

"Компенсація шкоди - це лише юридичне формулювання. Хто може відшкодувати нам чоловіка, батька і брата? Хіба є гроші, які можуть воскресити Сергія?" - говорилося в позові.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Раніше у Єфремова була підозра на інсульт, вона не підтвердилася

Добровінський також зачитав цитати адвоката Ельмана Пашаєва, зроблені в ЗМІ на адресу сім'ї Захарова. Захисник Єфремова, зокрема, звинувачував родичів водія у "бажанні заробити" і говорив, що, за його враженням, вони давно мріяли про його смерть.

У заяві родини Захарова також йдеться, що Єфремов не отримає від них вибачення, а свою місію вони бачать у "захисті маленьких людей від беззаконня знаменитостей": "Ми - прості провінційні жителі Рязані і, можливо, на таких, як ми, тримається країна ... брудні криваві гроші Єфремова нам не потрібні і не будуть потрібні ніколи ".

"На скільки налаштовували, на стільки і заявили", - прокоментував Пашаєв вже після засідання.

Родичі Захарова і самі дали показання суду.

Абрамовій вони розповіли, що у них була дружна родина, життя якої дуже змінилася після загибелі глави сім'ї.

"Це нестерпний біль, це гіркота втрати, це травма, коли втрачаєш чоловіка, кохану людину, з яким ти 27 років прожила в щасливому шлюбі. Сльози душать, серце розривається", - говорила з трибуни Маргарита Захарова.

"Водички дати?" - саркастично відреагував Пашаєв.

"Сєрьога був добродушний, безневинний і трошки безхарактерний. Важко йому було приймати рішення, - розповідав брат Захарова. - Найбільше, чого він хотів, щоб всі були разом. Конфліктів не любив і намагався їх уникати".

Молодший син Валерій, розповідаючи про батька, розплакався.

Адвокати Єфремова на засіданні висловлювали сумнів, що сім'я Захарова була міцною, а родичі дійсно переживають його через смерть.

Вони нагадували, що загиблий водій працював в Москві, а його дружина і син жили в Рязані. Крім того, Захаров, ймовірно, довгі роки прожив разом з іншою жінкою - Іриною, яка після аварії називала себе його цивільною дружиною.

Потерпілою її не визнали. Дружина Захарова в суді сказала, що про неї не чула.

Маргарита Захарова в результаті назвала Єфремова "вбивцею" і попросила для нього справедливого покарання. Його син Валерій попросив для Єфремова "максимально можливе покарання, яке передбачає закон".

Потерпілі розповіли, що за два місяці після аварії не отримали від Єфремова ні вибачень, ні пропозицій про компенсацію. Пашаєв намагався оскаржити це і навіть просив суд заслухати аудіозапис своєї розмови з сином Захарова, але суддя Абрамова зробити це відмовилася.

Сам Єфремов за все засідання майже жодного разу не підняв очей з невеликої кишенькової книги, яку він приніс в зал суду.

Очікувалося, що у вівторок суд міг почати допит актора, але на прохання його захисту це відклали на 19 серпня, чим викликали незадоволення потерпілих.

У якийсь момент Єфремов встав з місця і став тихо пояснювати судді, що його захист планує допитати в суді його дружину, яку треба заздалегідь попередити про засідання - у актора троє дітей, яких, за його словами, немає з ким лишити.

Потім підсудний несподівано звернувся до потерпілих, сказавши, що відчуває до них співчуття через якість їх захисників.

⁃ Говоріть голосніше, взагалі не чути, - попросив хтось із адвокатів родичів Захарова.

⁃ Якщо вам не чути, купіть слуховий апарат, - огризнувся Єфремов.

⁃ Ах ви ще й хамити будете!

У залі на цих словах почався скандал між сторонами.

"Ви весь цей час мовчали", - кричав хтось Єфремову.

"Ви будете не раді, коли я почну говорити!", - підвищив актор голос у відповідь.

Зупинити перепалку змогла лише суддя.

"Шанс є завжди. Але так склалося"

У вівторок в суді також допитали лікаря Світлану Ромодановську, яка проводила медичну експертизу тіла загиблого Захарова. Вона детально розповіла присутнім про характер травм водія і навіть принесла на процес іграшкові машинки і ляльку, щоб докладніше описати зіткнення.

За словами експерта, травми, від яких помер чоловік, отримані "практично одномоментно". При цьому теоретичні шанси вижити у нього були - ушкоджень, що викликають загибель на місці, у нього не було: "Шанс є завжди. Але так склалося".

Основними причинами загибелі Захарова стали саме ті пошкодження, які він отримав від зіткнення, сказала Ромодановська: травматичний шок, пневмоторакс, крововтрата і - на цьому експерт загострила особливу увагу - жирова емболія.

Через численні дрібні переломи (наприклад, стоп) в судини Захарова потрапили частинки жирової тканини. Це призвело до серйозного порушення кровообігу.

"Чи можливо було врятувати? Зроблено було все, - відповідала Ромодановська на питання адвоката Пашаєва. - Можливо, неможливо - сказати однозначно не можна. В даному випадку розвинулася емболія, а іноді вона не розвивається".

Пашаєва і адвокатів потерпілих особливо зацікавило, чи міг Захаров отримати додаткові травми через те, що відразу після аварії пішоходи перевернули фургон, який перевернувся на бік і затиснув водія. Одна з ліній захисту Єфремова полягає в тому, що на смерть Захарова вплинуло не тільки зіткнення з машиною актора, а й дії очевидців і медиків.

Відповідь Ромодановської була однозначною: "[Пішоходи] надали тільки позитивний вплив, тому що тіло [Захарова] зайняло більш природне положення". За її словами, серйозну шкоду при пересуванні потерпілого можна нанести тільки при переломі хребта - у Захарова таких травм не було.

Пашаєв довго розпитував експерта і про те, чи достатню допомогу Захарову надала "швидка", яку саме першу допомогу вона зробила і чи можна було врятувати водія, якби медики почали працювати з ним раніше. "Це за статистикою підвищує ймовірність успішного результату", - відрізала експерт.

Справа Єфремова

Автор фото, YouTube Підпис до фото, "Звернення до людей" Єфремова

Аварія за участю автомобіля Єфремова сталося увечері 8 червня в районі Смоленської площі Москви. Його джип вилетів на зустрічну смугу і врізався у фургон "Лада", за кермом якого був кур'єр компанії "Делікатеска" Валерій Захаров. Від отриманих травм він помер у лікарні.

Єфремову висунули звинувачення за пунктом "а" частини 4 статті 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності смерть людини). Покарання за нею становить від 5 до 12 років позбавлення волі. Зараз актор перебуває під домашнім арештом.

За результатами медобстеження у Єфремова встановили сильну ступінь сп'яніння - близько 1,05 проміле. Захист актора під час процесу неодноразово натякав на те, що той під час ДТП він міг знаходитися не за кермом. Проте саме на Єфремова як на водія вказали кілька свідків, які виступили в суді.

Згідно з матеріалами справи, які зачитало звинувачення, на водійській подушці безпеки джипу знайшли потожирові сліди Єфремова. А в його сечі - сліди наркотичних речовин, в тому числі каннабіоідов.

Після ДТП Єфремов записав відеозвернення зі словами покаяння, але пізніше в суді відмовився від визнання провини, сказавши, що нічого не пам'ятає.