"Ми не можемо працювати в такій державі!" - чому страйкують білоруси

18 серпня 2020

Сергію Тихановському - гучному критику Лукашенка та популярному блогеру - виповнилося 42 роки. Привітати його під стіни СІЗО в Мінську прийшли сотні людей.

До загальнонаціонального страйку в Білорусі приєднуються театри та музеї.

До одного з найголовніших у країні театрів - Купалівського - приїжджав міністр культури, проте про політику говорити з колективом відмовився. У відповідь актори масово звільняються.

Працівники Національного художнього музею в Мінську також страйкують. Вони вимагають знайти їхнього директора Костянтина Шимшакова, який зник ще 15 серпня.