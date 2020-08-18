"Ми не можемо працювати в такій державі!" - чому страйкують білоруси
Сергію Тихановському - гучному критику Лукашенка та популярному блогеру - виповнилося 42 роки. Привітати його під стіни СІЗО в Мінську прийшли сотні людей.
До загальнонаціонального страйку в Білорусі приєднуються театри та музеї.
До одного з найголовніших у країні театрів - Купалівського - приїжджав міністр культури, проте про політику говорити з колективом відмовився. У відповідь актори масово звільняються.
Працівники Національного художнього музею в Мінську також страйкують. Вони вимагають знайти їхнього директора Костянтина Шимшакова, який зник ще 15 серпня.
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