Трамп радить виборцям спробувати проголосувати за нього двічі

3 вересня 2020

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Дональд Трамп під час поїздки до штату Північна Кароліна закликав своїх прихильників спробувати проголосувати за нього двічі - спершу особисто, на дільницях, а потім поштою.

За словами Трампа, це дозволить перевірити, наскільки надійно працює система дистанційного голосування в США.

"Нехай вони відправлять (бюлетень - Ред.) і нехай підуть проголосують. І якщо система така хороша, як про неї кажуть, то очевидно, що вони проголосувати (двічі - Ред.) не зможуть", - сказав президент США.

У США подвійне голосування на виборах є порушенням закону.

Слова Трампа вже розкритикував Джош Штейн, генеральний прокурор Північної Кароліни: за його словами, президент підбурює людей до порушення закону "з метою посіяти хаос на наших виборах".

Що не влаштовує Трампа

Автор фото, Getty Images

Дональд Трамп вже тривалий час виступає проти голосування поштою, який демократи пропонують масштабно використовувати на майбутніх виборах через пандемію коронавірусу.

На думку президента США, такий спосіб голосування загрожує масовими фальсифікаціями, зокрема через те, що люди можуть спробувати проголосувати двічі.

Водночас дослідження щодо голосування поштою у США не підтверджують такі побоювання президента.

Наприкінці липня, після того, як низка американських штатів спростили процедуру голосування поштою, Трамп відреагував на це закликом перенести вибори президента - до того часу, поки люди не зможуть проголосувати "безпечно і за правилами".

Президентські вибори у США мають відбутися 3 листопада. Основним конкурентом Трампа від Демократичної партії на них є Джо Байден. Почитати про нього можна тут.