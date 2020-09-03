У пожежі на Луганщині загинув боєць. Він рятував військове майно

3 вересня 2020

Автор фото, Сухопутні війська ЗСУ

Внаслідок пожежі у Луганській області загинув український боєць - його тіло знайшли у бліндажі.

Загиблий - старшина Артем Бондаренко.

Його вважали безвісти зниклим, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа", - додають у штабі.

Автор фото, Сухопутні війська

"Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", - йдеться у повідомленні.

На яких саме позиціях це сталося, у шабі ООС не уточнюють.

Утім відомо, що відучора вогонь шириться біля Станиці-Луганської та кількох інших населених пунктах.

Станом на ранок 3 вересня там було шість осередків вогню, три з яких вдалося загасити, ще один - локалізувати.