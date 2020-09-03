Чорна діра масою як 142 Сонця - що відомо про відкриття астрономів
Вчені виявили найбільшу у Всесвіті чорну діру, або зруйновану зірку, за мільярди світлових років від Землі.
Вважають, що вона утворилася внаслідок злиття двох велетенських чорних дір.
Це створило такий вибух у космосі, що вивільнилася енергія - у вісім разів вища за енергію Сонця.
Науковий відділ ВВС створив комп'ютерну анімацію, щоб проілюструвати процес.
Докладніше про це відкриття читайте у статті Сигнал від злиття чорних дір пролетів 7 млрд років і "сколихнув" Землю.
Кореспондентка ВВС News Україна Ірена Таранюк розповідала про відкриття у програмі "Факти" з Інною Шевченко на телеканалі ICTV.
Це - фрагмент включення 2 вересня 2020 року.
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Сигнал від злиття чорних дір пролетів 7 млрд років і "сколихнув" Землю
Уявіть, як енергія восьми Сонць в один момент вивільняється у простір. Відголоски цього йшли до Землі 7 млрд років, але їх змогли зафіксувати вчені.