Чорна діра масою як 142 Сонця - що відомо про відкриття астрономів

3 вересня 2020

Вчені виявили найбільшу у Всесвіті чорну діру, або зруйновану зірку, за мільярди світлових років від Землі.

Вважають, що вона утворилася внаслідок злиття двох велетенських чорних дір.

Це створило такий вибух у космосі, що вивільнилася енергія - у вісім разів вища за енергію Сонця.

Науковий відділ ВВС створив комп'ютерну анімацію, щоб проілюструвати процес.

Докладніше про це відкриття читайте у статті Сигнал від злиття чорних дір пролетів 7 млрд років і "сколихнув" Землю.

Кореспондентка ВВС News Україна Ірена Таранюк розповідала про відкриття у програмі "Факти" з Інною Шевченко на телеканалі ICTV.

Це - фрагмент включення 2 вересня 2020 року.

Ви також можете подивитись включення на YouTube.