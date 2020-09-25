Вагітна жінка врятувала чоловіка від акули

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У Флориді вагітна жінка пірнула в море, аби врятувати чоловіка, на якого напала акула.

Поліція повідомила, що 30-річний Ендрю Чарльз Едді пірнав із аквалангом на рифі Сомбреро. На нього напала і вкусила акула майже відразу, як він зайшов у воду.

Його дружина, Марго Дюкс-Едді, побачила спинний плавник акули та кров свого чоловіка на воді і без вагань пірнула за ним, розповіли поліцейські.

Коли вона витягнула пана Едді на сушу, інші члени сім'ї зателефонували на 911.

Авіацією його доставили до травмпункту в Маямі. Чоловік дістав важку травму плеча.

Рятувальник Райан Джонсон розповів місцевим ЗМІ, що пан Едді перебував у важкому стані, коли вони прибули.

Пара мешкає у штаті Джорджія і відпочивала у Флориді з родиною.

Кілька інших членів їхньої групи вже пірнали, коли пан Едді зайшов у воду і приєднався до них.

Крім того, у воді були й інші люди, ідеться у поліцейському звіті.

Пізніше очевидці розповіли, що у той день бачили, як в тому районі плавала велика акула.

За даними Музею Флориди, у Флориді спостерігається найбільша кількість нападів акул у світі. 2019 року повідомляли про 21 напад.

Тим не менше, напад акули на людину є рідкісним явищем у всьому світі.