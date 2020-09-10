Роботи, які рятують від самотності
"Розумні роботи" поліпшують психічне здоров'я літніх людей - такі висновки найбільшого досі дослідження впливу технологій на мешканців будинків опіки, що його провели у Британії.
Два університети і мережа закладів соціальної опіки з'ясували: роботи здатні вислухати - і підтримати розмову.
То невже на плечі розумних машин у майбутньому перекладуть ще й тягар догляду за літніми людьми?
Це було темою включення кореспондентки ВВС News Україна Ірени Таранюк на телеканалі СТБ 8 вересня.
Ведуча програми "Вікна-Новини" Ольга Кучер на сам початок запитала, чи не є це спробою перекласти відповідальність за добробут літніх людей на машини?
Ви також можете подивитись включення на YouTube.
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