Випробування вакцини від коронавірусу, зупинені після хвороби пацієнта, поновили

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Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca відновили клінічні випробування вакцини від Covid-19, перервані цього тижня через хворобу одного з учасників дослідження.

У вівторок розробники вакцини повідомили, що клінічні випробування припинили, щоб з'ясувати, чи був стан добровольця пов'язаний з вакциною.

Однак тепер Оксфордський університет і AstraZeneca кажуть, що незалежні органи, що відповідають за безпеку дослідження, розглянули цей випадок і вирішили, що вакцинацію волонтерів можна безпечно продовжувати.

"Під час подібних масштабних випробувань деякі учасники можуть захворіти - і кожен такий випадок необхідно ретельно оцінювати, щоб відстежити повне дотримання заходів безпеки, - йдеться у повідомленні Оксфордського університету. - Незалежний процес оцінки завершений - і відповідно до рекомендацій незалежної комісії з безпеки і британського регулятора ... випробування у Великій Британії будуть продовжені".

Про те, чим саме захворів учасник дослідження, офіційно не повідомляють.

Однак за даними New York Times, у пацієнта виявили поперечний мієліт - досить рідкісне запальне захворювання спинного мозку, яке часто викликають вірусні інфекції. Раніше журналісти повідомляли з посиланням на лікарів, що цей учасник досліджень має видужати.

"Головне - безпека"

Як передає AFP, 31 серпня AstraZeneca почала набирати для участі у клінічних випробуваннях 30 тис. добровольців у США, менші групи волонтерів почали отримувати препарат у Британії, Бразилії і Південній Африці. Планується також провести випробування у Росії і Японії.

Вчена з Кембриджського університету Шарлотта Саммерс розповіла AFP, що вчені з Оксфорда продемонстрували бажання "зробити безпеку головною у своїй програмі досліджень".

"Щоб подолати пандемію Covid-19, нам необхідно розробити вакцини і терапії, які люди будуть вважати безпечними для використання. Тому вкрай важливо зберігати віру суспільства в те, що ми керуємося тільки науковими свідоцтвами і не робимо висновків до того, як отримаємо інформацію", - каже експертка.

Розробку вакцини від коронавірусу ведуть в багатьох країнах. Як нещодавно повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, наразі проходять випробування майже 180 варіантів вакцини.

Коли буде вакцина?

На цьому тижні дев'ять найбільших фармацевтичних компаній світу, зокрема AstraZeneca, підписали спільну обіцянку не поспішати з випуском вакцини, натомість забезпечити проведення усіх необхідних процедур, щоб зробити її безпечною. Разом ці фірми розробили понад 70 вакцин від Covid-19.

Автор фото, Reuters

ВООЗ вважає, що навіть якщо вакцину успішно розроблять, вона повинна буде повністю пройти тестування і навряд чи її схвалять цього року.

Вакцина Оксфордського університету і AstraZeneca - серед найбільш перспективних, вона успішно пройшла дві стадії клінічних випробувань з трьох.

AstraZeneca обіцяє виробити близько трьох мільярдів доз своєї вакцини по всьому світу - це найбільш амбітний план серед усіх фармацевтичних компаній.

На завершальній стадії випробувань також знаходяться дві інші вакцини у США: одну з них виробляє компанія Moderna, а другу розробляють Pfizer спільно з німецькою BioNTech.

Деякі політики, зокрема президент США Дональд Трамп, обіцяють, що вакцина буде готова до застосування вже найближчими місяцями.

Як передає AFP, AstraZeneca сподівається, що вакцина може бути готова "до кінця цього року або на початку наступного". Однак Оксфордський університет не виключає, що препарат не будуть використовуватися до 2022 року.